與, ‘정청래 테러 모의’ 수사 의뢰…“민주주의 후퇴 반복 안 돼”

더불어민주당은 17일 6·3 지방선거를 앞두고 온라인상에서 정청래 대표에 대한 테러 모의가 있었다는 제보를 받고 서울경찰청에 수사 의뢰 및 신변보호 요청을 했다고 밝혔다.
민주당 강준현 수석대변인은 국회에서 긴급 기자회견을 열어 이같이 밝히며 “이러한 테러 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면 대한민국의 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박과 다름 아니다”라고 했다. 또 “무의식에 자리 잡은 공포심으로 인해 스스로 몸을 사릴 수밖에 없도록 만드는 그 자체로 이미 심각한 선거운동 방해 행위에 해당할 것”이라고 강조했다.
정 대표를 표적으로 삼는 글들은 사회관계망서비스(SNS) 단체대화방 등을 통해 유통되고 있는 것으로 전해졌다. 강 대변인은 “‘정청래 암살단’ 모집에 가입 신청한다는 글들이 올라오고 있다”며 “배후를 포함해 신속한 수사 절차 개시를 경찰에 촉구한다”고 했다. 아울러 “우리 정치와 민주주의를 또 한 번 크게 후퇴시키는 불행한 일이 결코 반복돼선 안 된다”고 말했다.
이 사안과 관련해 정 대표는 페이스북에 “참담하다”며 “사람을 죽이는 정치가 아니라 사람을 살리는 정치를 했으면 좋겠다. 더 조심하며 더 낮게 더 열심히 뛰겠다”고 했다.