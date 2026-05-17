與, ‘정청래 테러 모의’ 수사 의뢰…“민주주의 후퇴 반복 안 돼”

“테러 모의로 鄭 행보 위축되는 건

정치적 폭력이자 협박과 다름없어”

더불어민주당은 17일 6·3 지방선거를 앞두고 온라인상에서 정청래 대표에 대한 테러 모의가 있었다는 제보를 받고 서울경찰청에 수사 의뢰 및 신변보호 요청을 했다고 밝혔다.

강준현 더불어민주당 수석대변인이 정청래 테러 모의 의혹과 신변보호 요청 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

민주당 강준현 수석대변인은 국회에서 긴급 기자회견을 열어 이같이 밝히며 “이러한 테러 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면 대한민국의 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박과 다름 아니다”라고 했다. 또 “무의식에 자리 잡은 공포심으로 인해 스스로 몸을 사릴 수밖에 없도록 만드는 그 자체로 이미 심각한 선거운동 방해 행위에 해당할 것”이라고 강조했다.

정 대표를 표적으로 삼는 글들은 사회관계망서비스(SNS) 단체대화방 등을 통해 유통되고 있는 것으로 전해졌다. 강 대변인은 “‘정청래 암살단’ 모집에 가입 신청한다는 글들이 올라오고 있다”며 “배후를 포함해 신속한 수사 절차 개시를 경찰에 촉구한다”고 했다. 아울러 “우리 정치와 민주주의를 또 한 번 크게 후퇴시키는 불행한 일이 결코 반복돼선 안 된다”고 말했다.

이 사안과 관련해 정 대표는 페이스북에 “참담하다”며 “사람을 죽이는 정치가 아니라 사람을 살리는 정치를 했으면 좋겠다. 더 조심하며 더 낮게 더 열심히 뛰겠다”고 했다.