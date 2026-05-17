위성락 "나무호 조사 가속화…천안함때도 조사後 공격주체 특정"

"여전히 공격 주체 특정하고 있지 않아…대처 방법은 다양하게 검토"

왕건함 호르무즈 작전 참여 가능성엔 "거기까진 일러…종합검토해 판단"

"미중회담, 기대만큼 패키지 합의는 아니나 진전…우리로선 환영할 일"

위성락 국가안보실장은 17일 호르무즈 해협에서 피격당한 나무호와 관련 "조사를 가속해 내용이 파악되는 대로 국민과 공유하고 필요한 후속 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.



위 실장은 이날 KBS '일요진단 라이브'에 출연해 "(피격) 현장에 팀이 다녀왔고 군사 전문가팀이 추가로 현장 검식을 했다. 증거물을 서울로 가져왔고 추가적인 조사가 있을 것"이라면서 이같이 말했다.

위성락 국가안보실장. 연합뉴스

위 실장은 "여전히 공격 주체를 특정하고 있진 않지만, 모든 가능성에 대처하고 있다"고 언급했다.



그는 "과거 천안함(피격 사건) 때도 정황상으로 보면 추정할 수 있는 대상이 있지만, 조사를 진행하고 그에 따라서 공격 주체를 특정한 바 있다"며 "(그때와) 비슷하게 신속한 대처를 할 것"이라고 강조했다.



지난 14일 '공격 주체가 확인될 경우 응분의 외교적 공세를 해야 한다'는 외교부 당국자의 발언과 관련해선, "공격 행위에 상응하는 대처를 해 책임을 묻고 그런 일이 재발하지 않게 하고, 안정적인 해협 항행이 가능한 체제를 만드는 데 참여 한다는 취지"라며 "다양한 방법을 검토·연구하고 있다"고 했다.



조사 결과 발표 시점에 대해선 "주로 군 관련 사항이라 군 기술 전문 기관이 들여다보고 있고 빠른 속도로 하려고 한다"며 "다른 고려는 일절 없고 파악되는 대로 신속히 공개할 것"이라고 전했다.



미국 측의 계속된 호르무즈 군사 작전 동참 압박과 관련, 안규백 국방부 장관이 최근 '단계적 기여 방안'을 검토한다고 한 데 대해선 "필요한 만큼의 기여와 참여를 할 것"이라고 설명했다.



이어 "국제 연대 움직임에 참여하며 영국과 프랑스와도 정상 화상회의를 했고 이후 각료·실무자급 회의가 계속되고 있다"며 "미국의 제안인 해양 자유 구상에도 유사점이 있어 기본적으로 같은 입장에서 검토를 진행하는 것"이라고 부연했다.



청해부대 48진으로 교대하기 위해 지난 15일 아덴만으로 출항한 왕건함의 호르무즈 해협 작전 투입 가능성을 묻는 말엔 "아직 거기까지 말하긴 이르다"고 답했다.



그는 "아직 초기 단계로 (국제사회의) 협의와 논의 과정에 참여하고 있고, 그다음 단계를 검토할 수 있다"며 "왕건함은 거기까지 지금 가 있지는 않고, 휴전이나 제반 정세 안전 상황을 봐야 한다"고 말했다.



이어 "법적으로도 국회와 협의해야 하는 문제여서 국내법, 국제법, 한반도 안보 상황 등의 여건들을 종합적으로 검토해 단계를 판단하려고 하고 있다"고 설명했다.



지난 15일 열린 미중 정상회담과 관련해선 "결정적 합의가 이뤄져 국면이 완전히 전환된 건 아니지만, (지난해 11월 APEC 계기) 부산 컨센서스에 기초해 좀 더 진화·발전된 합의들이 이뤄졌다"며 "주로 무역이나 경제통상, 공급망 영역인데 우리로선 환영할 일이고 좋은 일"이라고 평가했다.



그는 "두 나라가 계속 대립하고 경제무역에서 분란이 나기 시작하면 우리 같은 무역 국가는 애로가 있다"며 "지금의 관계 진전은 긍정적이며 환영할 일"이라고 강조했다.



다만 "기대만큼의 패키지 합의가 이뤄진 건 아니지만, (미중) 두 정상은 좋은 대화를 나눴다"며 "(미중 정상이) 이번 회담에서 한 건 부산 컨센서스를 이어가면서 9월 회담을 기약하고 그때까지의 잠정적 틀을 구축한 것"이라고 했다.



아울러 미중 정상회담에서 북한 문제는 다소 후순위로 논의됐다는 지적엔 "원래부터 이번 회담은 (미중) 양자 이슈를 중심으로 해 진행될 것으로 예상됐다"고 짚었다.



이어 "이번 계기에 북미 간에 어떤 일이 있으리라고 기대됐던 건 아니다. 세간에서는 (기대가) 있었지만, 정부에선 조심스럽게 보고 있었다"고 했다.

<연합>