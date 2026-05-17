HD현대사이트솔루션, 알제리 정부서 지게차 수주…370억 규모

HD현대사이트솔루션이 아프리카와 중동에서 잇달아 대규모 지게차 공급 계약을 따냈다.

HD현대사이트솔루션은 17일 최근 알제리 정부와 370억원 규모의 산업차량 316대 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

HD현대사이트솔루션이 알제리에서 수주한 30t급 초대형 지게차. HD현대사이트솔루션 제공



계약 물량은 오는 8월까지 순차적으로 납품된다. HD현대사이트솔루션은 알제리 현지 환경에 적합한 장비 구성과 안정적인 부품 공급, 서비스 경쟁력을 앞세워 이번 수주에 성공했다고 설명했다.

이번에 수주한 장비는 조선소와 항만 등 대규모 건설 현장에서 중량물 하역·운반 작업에투입되는 10t, 25t, 30t급 지게차다. 대형·초대형 제품 비중이 높아 매출과 수익성을 동시에 높일 것으로 기대된다.

중동 지역에서도 40억원 규모의 산업차량 공급 계약이 이어졌다. HD현대사이트솔루션은 아랍에미리트(UAE) 자동차 부품 기업에서 중소형 지게차 약 50대를, 시리아 물류센터 운영기업으로부터 약 40대 장비를 각각 수주했다.

HD현대사이트솔루션은 인프라 투자 수요가 늘고 있는 신흥국 시장에서 대규모 사업체를 운영하는 핵심 고객을 발굴하며 판로를 확대하고 있다고 밝혔다. 오병수 HD현대사이트솔루션 산업차량 부문장(전무)은 “이번 수주는 당사의 제품 경쟁력뿐 아니라 고객의 니즈에 맞춘 프로젝트 수행 역량을 인정받은 결과”라며 “앞으로 글로벌 핵심 고객 대상으로 대형 수주 기회를 추가 확보하겠다”고 말했다.