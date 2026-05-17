문상훈, 유명 업체에 실제 일타강사 제안 받아… "공부는 같이 하자"고

문상훈이 실제 '일타강사'가 될 뻔한 사연을 공개했다. MBC '전지적 참견 시점' 캡처

문상훈이 실제로 일타강사가 될 뻔한 사연을 공개했다.

지난 16일 방송된 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에서는 ‘빠더너스’ 채널을 운영하는 문상훈과 ‘장난감계 유재석’ 이상훈이 출연했다.

이날 문상훈은 “제가 8년 전에 병재 형 옆에서 토마토 랩 할 때 ‘옆에 걔’ 였는데”라며 8년 만에 주인공으로 등장한 소감을 전했다. 그는 “저는 사실 데뷔가 ‘전참시’라고 생각했다. 그때 한번 얼굴 비치니까 아버지 마음의 문이 많이 열리셨다”라고 말했다.

그러자 전현무는 “‘빠더너스’ 채널이 콘텐츠 다양한데 킥이 본인의 연기력이다. 연기 너무 리얼해서 오해도 받는다고?”라고 물었다.

실제 문상훈은 정말 인터넷 강의를 하는 선생님을 콘셉트로 강의하곤 하는데, 현실을 반영한 퍼포먼스와 리액션으로 많은 이들의 공감을 사고 있다.

실제 인강 업체 회장님의 연락을 받고 대치동으로 간 문상훈. MBC '전지적 참견 시점' 캡처

문상훈은 “제가 ‘일타강사 문쌤’이라는 콘셉트를 하고 있는데 시작한 지 3개월~6개월 안 됐을 때 모르는 번호로 연락이 왔다”라고 입을 열었다.

문상훈은 “‘저희 회장님이 잠시 보자’고 했다. 대치동에 있던 어떤 카페로 갔다”고 전했다. 이어 “어떤 인강(인터넷 강의) 업체 회장님이 ‘재능이 있다’고 하시더라. 저는 웃기려고 했다고 했는데 ‘그래도 재능이 있다. 살은 빼면 되고 공부는 하면 되고 공부는 처음부터 같이 하자’ 이렇게 얘기를 해주셨던”이라고 밝혔다.

해당 인강 업체를 알아채곤 놀란 MC들. MBC '전지적 참견 시점' 캡처

그는 실제 인강 업체로부터 스카우트 제의를 받은 것이다. 유병재는 “해당 인강 업체 말은 못하는데 진짜 큰 데다”라고 했고, 문상훈은 힌트로 “작년인가 재작년에 어떤 강사님이 그 구에서 세금을 제일 많이 냈다고 하더라”라고 전해 눈길을 끌었다.

이에 MC들은 “거기 엄청 큰데”, “유명한 곳인데” 등 감탄을 쏟아냈다.