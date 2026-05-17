고유가 피해지원금 2차 신청, 내일(18일) 오전 9시 시작…소득 하위 70% 최대 25만 원

건강보험료 기준 충족 시 카드사 앱·주민센터에서 7월 3일까지 신청 가능

‘고유가 피해지원금’ 2차 신청이 18일(월) 오전 9시부터 시작. 행정안전부는 17일 “건강보험료 기준 소득 하위 70% 가구를 대상으로 5월 18일부터 7월 3일까지 신청을 받는다”고 공식 발표했다. 사진=뉴시스

정부가 지급하는 ‘고유가 피해지원금’ 2차 신청이 18일(월) 오전 9시부터 본격적으로 시작된다.

행정안전부는 17일 “건강보험료 기준 소득 하위 70% 가구를 대상으로 2차 고유가 피해지원금 신청을 5월 18일부터 7월 3일까지 받는다”고 공식 발표했다.

◆ 지역별 지급액, 수도권 10만·지방 최대 25만 원

이번 고유가 피해지원금 2차 지급액은 거주 지역에 따라 차등 적용된다. 수도권 거주자는 10만 원, 비수도권 일반 지역은 15만 원, 인구감소우대지역은 20만 원, 인구감소특별지역 거주자는 최대 25만 원까지 받는다.

앞서 진행된 1차에서는 기초생활수급자(최대 55만 원)·차상위계층·한부모가족(최대 45만 원) 등 우선지원 대상자에게 먼저 지급됐다. 1차 신청을 놓친 우선지원 대상자도 이번 2차 신청 기간 내에 함께 신청할 수 있다.

◆ 내가 받을 수 있을까? — 건강보험료 기준 확인

고유가 피해지원금 2차 신청 전 가장 먼저 확인해야 할 것은 건강보험료다. 2026년 3월 납부한 건강보험료 합산액이 가구원 수·가입 유형별 기준액 이하이면 신청 대상이다.

직장가입자(외벌이) 기준으로는 1인 가구 13만 원, 2인 가구 14만 원, 3인 가구 26만 원, 4인 가구 32만 원 이하면 해당된다. 지역가입자는 1인 가구 8만 원, 2인 가구 12만 원 이하가 기준이다.

맞벌이 등 소득원이 2명 이상인 가구는 불이익을 줄이기 위해 외벌이 기준보다 가구원 수를 1명 추가해 적용한다.

◆ 신청 첫 주 요일제 운영 — 18일은 출생연도 끝자리 1·6부터

접속 과부하를 막기 위해 신청 첫 주(18~22일)에는 출생연도 끝자리 기준 요일제가 운영된다. 18일(월)은 끝자리 1·6, 19일(화)은 2·7, 20일(수)은 3·8, 21일(목)은 4·9, 22일(금)은 5·0 출생자 순으로 신청 가능하다. 23일(토)부터는 요일 제한 없이 누구나 자유롭게 신청할 수 있다.

◆ 고유가 피해지원금 신청 방법 3가지

온라인 신청은 24시간 가능하다. KB국민·NH농협·롯데·삼성·신한·우리·하나·현대·BC카드 등 9개 카드사 앱이나 홈페이지에서 바로 신청할 수 있으며, 카카오뱅크·토스·케이뱅크·카카오페이·네이버페이에서도 신청이 가능하다.

스마트폰 이용이 어려운 경우 각 카드사 콜센터·ARS를 이용하거나, 카드와 연계된 은행 영업점 또는 가까운 읍·면·동 주민센터를 방문하면 된다.

◆ 사용처는 소상공인 매장·주유소…온라인 쇼핑은 불가

지원금은 매출액 30억 원 이하 소상공인 매장에서 사용할 수 있다. 주유소는 매출 규모에 관계없이 사용 가능하도록 별도 허용됐다. 반면 온라인 쇼핑몰(쿠팡·네이버쇼핑 등), 유흥·사행업종, 환금성 업종에서는 사용이 제한된다.

지급된 포인트·지역사랑상품권·선불카드 모두 2026년 8월 31일(월)까지 사용해야 하며, 기한이 지난 잔액은 자동 소멸한다. 환불이 되지 않는 만큼 기한 내 사용이 권고된다.

행정안전부 관계자는 “이번 지원금이 고유가로 어려움을 겪는 국민의 생활비 부담을 덜고, 지역 소상공인 매출 회복에도 기여하길 바란다”고 밝혔다.