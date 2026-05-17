故 윤병렬 교수 추모 학술행사…하이데거와 동양사상 접목한 학문 세계 조명

한국하이데거학회와 경희대학교 교양교육연구소가 공동 주최한 고(故) 윤병렬 교수 추모 학술행사가 5월 16일 경희대학교 청운관 201호에서 열렸다.

윤 교수(1954~2024)는 20세기 독일의 대표적 존재론 철학자 마르틴 하이데거 연구의 권위자로, 하이데거 철학과 유교를 비롯한 동양사상의 접점을 탐구해 온 철학자다. 특히 존재론, 현상학, 노장사상, 불교철학 등을 연결하는 독창적인 연구로 학계의 주목을 받아왔다.

고(故) 윤병렬 교수 추모 학술행사에서 1부 대담이 진행되고 있다.

이번 행사는 고인의 철학적 업적과 삶을 기리고, 하이데거 철학과 유교 사상의 접점을 학문적으로 조명하기 위해 마련됐다. 행사에는 학계 인사와 제자, 연구자들이 참석해 故 윤병렬 교수의 학문 세계와 인간적 면모를 함께 돌아봤다.

행사는 오후 1시 30분 참가자 등록으로 시작됐다. 이어 오후 2시에는 강학순 교수의 환영 인사와 故 윤병렬 교수 유족 대표의 감사 인사가 이어졌다.

제1부에서는 ‘우리가 사랑한 철학자 故 윤병렬 교수를 기억하며’를 주제로 추모 대담이 진행됐다. 사회는 세계일보 조형국 박사가 맡았다.

발표자로 나선 박순영 교수는 ‘故 윤병렬 교수를 추모하면서’를 통해 고인의 학문적 진정성과 인간적 따뜻함을 회고했으며, 강학순 교수는 ‘故 윤병렬 선생의 삶과 사유의 궤적 – 철학이 이끄는 삶’을 주제로 고인의 철학적 여정을 조명했다. 이어 이승종 교수는 ‘영혼의 대화’를, 김재철 교수는 ‘故 윤병렬 선생님을 추모하며’를 발표하며 고인과의 학문적·인간적 인연을 소개했다.

휴식 후 열린 제2부에서는 ‘하이데거와 동양사상’을 주제로 학술 논문 발표가 이어졌다. 사회는 서영화 교수가 맡았다.

제2부에서는 ‘하이데거와 동양사상’을 주제로 학술 논문 발표가 이어졌다.

첫 번째 발표에서 한충수 교수는 ‘노자의 도(道) 개념에 대한 하이데거와 윤병렬의 해석에 관한 연구’를 발표하며 동서양 사유의 접점을 탐색했다. 이어 이관표 교수는 ‘선불교 즉비논리를 통한 하이데거 사유의 재구성: 삶과 존재 안의 역설과 윤병렬의 부정존재론 이해에 연관하여’를 발표했다. 마지막으로 이승종 교수는 ‘구도자의 저녁기도’를 통해 철학과 구도의 문제를 성찰했다.

행사 말미에는 종합토론이 진행됐으며, 서동은 하이데거학회 회장의 광고 및 폐회선언으로 모든 일정이 마무리됐다.

이날 참석자들은 故 윤병렬 교수가 한국 철학계에 남긴 학문적 유산과 존재론적 사유의 깊이를 되새기며, 그의 철학이 앞으로도 다양한 학문적 대화 속에서 이어질 것이라는 뜻을 함께 나눴다.