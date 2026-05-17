“오월정신 헌법 수록”··· 5·18 추모 물결

5·18민주화운동 제 46주년을 앞두고 시민군의 최후 항쟁지인 광주 동구 옛 전남도청과 북구 운정동 국립 5·18민주묘지에서는 다양한 추모행사가 열리고 있다.

17일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서는 제46주년 5·18 민주화운동 추모제가 엄수됐다.

5·18 민주유공자 유족회가 주관한 이날 행사에는 강기정 광주시장, 장숙남 광주지방보훈청장, 오월어머니를 비롯해 국회의원과 유족 등 500여명이 참석했다.

양재혁 유족회장이 초헌관, 신극정 5·18민주화운동부상자회장이 아헌관, 윤남식 5·18민주화운동공로자회장이 종헌관을 맡아 헌작했다.

2부 추모식에서는 예술단체 몸짓플러스나비연의 공연이 펼쳐졌고 참석자들은 님을 위한 행진곡을 함께 부르며 희생자들의 넋을 기렸다.

강기정 시장은 추모사에서 “5·18 정신 헌법 전문 수록이라는 기쁜 소식을 들고 오고 싶었지만 그러지 못해 참으로 송구하고 참담하다”며 “하지만 우리는 멈추지 않고 영령들의 뜻을 이어받아 헌법 수록을 위해 계속 요구하고 싸워나갈 것이다”고 말했다.

양재혁 유족회장은 “5·18 정신 헌법 전문 수록이 정치권의 당리당략과 정쟁 속에 가로막힌 현실에 깊은 유감을 표한다”며 “오월 정신을 되새기고 민주주의와 공동체의 가치를 함께 지켜나가야 한다”고 강조했다.

17일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에는 희생자와 민주 유공자를 추모하려는 시민들의 발길이 이어졌다. 5·18 유공자 고(故) 김갑진 씨의 아내 정정희(72) 씨도 소복 차림으로 남편의 묘역을 찾았다. 정씨는 빛바랜 영정에서 웃고 있는 30대 시절의 남편을 천천히 바라보고는 고개를 떨군 채 눈을 감았다. 정씨는 “세월이 이렇게 흘렀는데도 그날 생각만 하면 아직도 가슴이 미어진다”고 말했다.

박관현 열사의 누나 박행순(77)씨도 동생을 찾았다. 박씨는 마른 건어물을 올려두고 한동안 묘비 곁을 지켰다. 박씨는 “동생은 늘 웃고 다니던 사람이었다”며 “시위를 막는 경찰들에게조차 웃으며 이야기할 정도로 사람을 참 따뜻하게 대했다”고 회상했다.

16일에는 5·18 민주화운동 46주년을 기념하는 민주평화대행진이 광주 동구 금남로에서 열렸다. 1980년 5월 민주화를 외쳤던 가두행진을 재현한 올해 행사에는 학생, 시민, 각계 인사 등 2000명이 참여했다. 오후 4시쯤 광주역 광장에서 출발한 행렬의 선두가 도심 약 2.3㎞ 구간을 거쳐 금남로 4가에 들어서자 대열 양옆에서 이를 지켜보던 시민들은 박수와 환호로 반겼다. 금남로 시민난장을 체험한 학생들이 손수 뭉친 주먹밥을 행진 참가자에게 건네는 등 오월 광주의 대동 정신도 다시 구현됐다.

교차로 통제선에 멈춰 선 운전자들은 응원 리듬처럼 경적을 울려 환영했다.

행진 참가자는 저마다 손에 든 팻말을 통해 ‘가자! 도청으로’, ‘5·18 정신 헌법전문 수록’ 등을 외쳤다. 행렬 중간에서는 내란 우두머리로 각각 법정에 섰던 전두환, 윤석열 두 전직 대통령을 감옥에 가두는 행위극이 펼쳐졌다.

1894년 동학에서부터 항일운동, 4·3사건, 4·19혁명, 5·18을 거쳐 6월 항쟁, 빛의 혁명에 이르기까지 130여 년 민중의 여정이 문화공연으로 되살아났다. 시민사회가 주도하는 기념행사의 절정 5·18 전야제는 같은 장소에서 17일 오후 5시 18분부터 열린다.

제46주년 5·18 민주화운동 국가기념식도 오는 18일 오전 이곳 광주 동구 금남로 옛 전남도청 앞에서 엄수된다. 금남로에서 기념식이 열리는 것은 2020년 40주년 이후 6년 만이며, 복원을 마친 옛 전남도청 개관식도 기념식에 이어진다.