[재테크 특집] 라이프스타일 맞춤 ‘올유니드 카드’ 돌풍

고객의 소비 목적과 생활 영역에 따라 상품 서비스를 세분화한 KB국민카드의 ‘ALL·YOU·NEED(올유니드)’ 시리즈 카드가 발급 10만장을 돌파했다.
17일 KB국민카드에 따르면 지난 1월 회사가 내놓은 ALL·YOU·NEED 시리즈 카드는 4월 말 기준 누적 발급량 10만장을 돌파해 높은 고객 호응을 이끌어 냈다.
ALL·YOU·NEED 시리즈 카드는 다양한 소비 패턴과 라이프스타일을 보다 직관적으로 반영해 자신의 생활 방식과 소비 목적에 맞춰 기존보다 쉽게 카드를 선택할 수 있다는 점이 특징이다. 대표 상품인 ‘KB ALL 카드’는 고객이 어디서나 쉽고 간편하게 사용할 수 있는 할인 혜택 중심으로 설계됐다. 전월 이용실적 조건이나 할인 한도 없이 국내 가맹점 1% 할인 혜택을 제공한다. ‘KB YOU Prime 카드’는 3040세대의 소비 패턴과 라이프스타일을 반영해 일상형·가족형 서비스팩(주유·배달·통신·보험·온라인쇼핑 등) 선택 구조를 적용했다.
그 밖에 ‘KB NEED Edu 카드’는 학원·학습지 등 교육 관련 업종 중심 혜택을 강화했고, ‘KB NEED Pay 카드’는 KB페이·네이버페이 등 간편결제 이용 고객의 소비 패턴을 반영해 온·오프라인 가맹점에서 할인혜택을 제공하는 특화 카드다. KB국민카드 관계자는 “앞으로도 고객 관점에서 체감할 수 있는 혜택을 담은 직관적인 ALL·YOU·NEED 상품을 지속 출시해 나갈 계획”이라고 밝혔다.