[재테크 특집] JP모건 합류… 세계 금융시장 판도 한눈에

한국투자증권

한국투자증권이 글로벌 투자은행(IB) JP모건·골드만삭스·스티펄·중국 국태해통 등에서 발간하는 글로벌 리서치 리포트를 독점 공급 중이라고 밝혔다.



17일 한국투자증권에 따르면 이 회사는 3월17일 세계적인 자산운용사 JP모건자산운용과 업무협약(MOU)을 체결하고, 이들이 보유한 글로벌 마켓 인사이트를 모바일 트레이딩 시스템(MTS) 및 홈페이지를 통해 독점 공급하고 있다.

JP모건·골드만삭스·스티펄·중국 국태해통 등 글로벌 리서치들의 인사이트를 독점적으로 공급받을 수 있는 한국투자증권의 모바일트레이딩시스템(MTS). 한국투자증권 제공

중국 최대 증권사인 ‘국태해통증권’과 협력해 중국 주식 분석 리서치 서비스도 본격화했다. 비야디(BYD)·샤오미 등 현지 시장을 주도하는 주요 종목을 시작으로 다양한 산업 리포트가 한국투자증권 고객들에게 제공 중이다. 아울러 이미 지난해부터 골드만삭스, 2024년에는 스티펠 파이낸셜과 각각 손잡고 독점 글로벌 리서치 서비스를 확대해 왔다.



한국투자증권은 “검증된 글로벌 파트너들의 상품과 서비스를 선제적으로 도입해 고객에게 최적의 투자 기회를 제공하고 고객의 부를 증대시키는 것이 전략”이라며 “고객 자산의 증가는 다시 한국투자증권의 기초 체력 증가와 글로벌 위상 강화로 이어진다”고 평가했다.



김성환 한국투자증권 사장은 “국내 투자자들이 글로벌 자산 배분 전략을 수립하는 데 있어 한층 정교하고 신뢰도 높은 정보를 활용할 수 있도록 역량을 집중하고 있다”며 “앞으로도 개인 투자자들이 전 세계 시장의 흐름을 한눈에 파악하고 성공적인 투자를 이어갈 수 있도록 차별화된 금융 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.