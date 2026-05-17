[재테크 특집] 연 최대 3.3%… 수시·약정형 발행어음 출시

하나증권

하나증권은 ‘하나 THE 발행어음’을 1년 만기 어음으로 직접 발행해 약정한 수익률에 따라 원금과 이자를 지급한다고 17일 밝혔다. 이 상품은 수시형과 약정형 두 가지로 나뉘며 고객의 투자 목적과 자금 운용 기간에 따라 선택할 수 있다.

하나증권이 1년 만기 어음으로 약정 수익률에 따라 원금과 이자를 지급하는 ‘하나 THE 발행어음’ 상품을 선보였다. 하나증권 제공

수시형 상품은 1년 만기로 운용되며, 수시 입출금이 가능한 구조다. 개인 손님 기준 연 2.4%의 금리가 적용된다. 중도상환 시에도 만기 수익률과 동일한 수익률이 적용되며, 만기 도래 시 자동 상환된다. 약정형 상품은 1년 이내의 약정 기간을 선택해 투자하는 상품으로, 약정 기간에 따라 연 2.4%~3.3%의 차등 금리가 적용된다. 최소 가입 금액은 수시형과 약정형 모두 100만원이다.



하나증권 관계자는 “하나 THE 발행어음은 하나증권이 직접 발행하고 원리금을 지급하는 상품으로, 높은 신뢰성과 금리 경쟁력을 바탕으로 안정적인 자금 운용이 가능하다”고 말했다. 해당상품은 원금지급형 상품이나 발행사의 신용위험, 유동성 위험에 따른 손실 가능성이 존재해 투자 전 상품에 대한 충분한 설명을 듣고 투자해야 한다.