국민체육진흥공단-동아TV·뉴폴라리스, 청소년 도박 예방 맞손

청소년 도박 문제 예방 콘텐츠 제작·홍보 협력 체계 구축

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 ㈜동아티브이(TV)·㈜뉴폴라리스와 손잡고 청소년 도박 예방 및 공익성 홍보 강화에 나선다.

국민체육진흥공단(KSPO)은 지난 15일 서울 송파구 올림픽회관에서 양 기관과 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다. 협약식에는 김성훈 국민체육진흥공단 스포츠산업본부장과 박란 뉴폴라리스 대표이사를 비롯한 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 최근 사회적으로 확산되고 있는 청소년 도박 중독 문제에 선제적으로 대응하고, 건전한 가치관 형성을 지원하기 위한 취지로 추진됐다.

협약에 따라 세 기관은 ▲청소년 도박 예방을 위한 방송 콘텐츠 개발·제작 ▲공익 홍보 및 콘텐츠 교류 ▲청소년 정신건강 증진을 위한 협력 사업 등을 공동으로 추진한다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 ㈜동아티브이(TV)·㈜뉴폴라리스와 청소년 도박 예방 및 공익성 홍보 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단은 정책 및 전문성을 기반으로 사업 기획과 지원을 담당하고, 동아TV와 뉴폴라리스는 방송 및 디지털 플랫폼을 활용해 예방 메시지를 효과적으로 확산할 계획이다.

김성훈 국민체육진흥공단 스포츠산업본부장은 “청소년 도박 문제는 개인을 넘어 사회 전반에 영향을 미치는 중대한 사안”이라며 “이번 협약을 계기로 보다 체계적이고 지속적인 예방 활동을 추진하겠다”고 말했다.

박 대표이사는 “미디어의 영향력을 활용해 청소년들이 도박의 위험성을 자연스럽게 인식하고 건강한 선택을 할 수 있도록 돕겠다”면서 “체육공단과 함께 공익적 가치 확산에 기여하는 콘텐츠 제작에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

세 기관은 이번 협약을 단발성 캠페인에 그치지 않고, 청소년이 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 장기적이고 실효성 있는 협력 모델로 발전시켜 나갈 방침이다.