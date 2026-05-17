[재테크 특집] 퇴직연금 자산배분형 자동 운용 모델 구축

신한투자증권

신한투자증권은 퇴직연금 디폴트옵션을 중심으로 자산배분형 연금 운용 모델을 구축해 성공적인 포트폴리오를 제공하고 있다고 17일 밝혔다. 디폴트옵션은 가입자가 별도의 운용 지시를 하지 않더라도 사전에 설정된 포트폴리오에 따라 자동으로 연금 자산이 운용되는 제도로, 연금 자산이 장기간 방치되는 문제를 완화하기 위해 도입됐다.

신한투자증권이 퇴직연금 디폴트옵션 중심의 연금 운용 모델을 성공적으로 운영하고 있다고 전했다. 신한투자증권 제공

구체적인 상품으로는 타깃데이트펀드(TDF)와 밸런스 펀드 등 자산배분형 펀드를 조합해 총 10개 유형의 포트폴리오를 제공한다. 은퇴 시점과 투자 성향, 위험 선호도를 고려해 선택지를 세분화함으로써, 연금 자산이 시장 환경 변화에 따라 점진적으로 조정될 수 있도록 설계했다.



특히 포트폴리오 자문 기능과 멀티에셋 운용 역량을 결합한 신한밸런스프로펀드가 편입된 BF3호는 비교적 안정적인 성과 흐름을 이어가고 있다. 신한밸런스프로펀드는 위험 성향별로 주식과 채권 등 자산 비중을 탄력적으로 조정하는 연금 전용 자산배분 펀드로, 단기 변동성 관리와 장기 성장의 균형을 목표로 운용된다. 해당 포트폴리오는 2023년 4월 7일 설정 이후 꾸준한 운용을 이어와 2026년 3월 16일 기준 누적수익률 적극형 54.93%, 중립형 40.50%를 기록했다.