[재테크 특집] 만성질환 진단 후에도 건강·생활관리 지원

DB손해보험

DB손해보험이 만성질환부터 중증질환까지 체계적 관리가 가능한 ‘건강할 때 준비하는 행복케어종합보험’을 선보였다.



이 상품은 업계 최초로 만성질환 진단 이후에도 건강개선과 생활관리를 지원하는 현물보장 담보를 카카오헬스케어 등과 공동으로 개발해 탑재했다.

DB손해보험의 ‘건강할 때 준비하는 행복케어종합보험’은 만성질환부터 중증질환까지 체계적 관리가 가능한 상품이다. DB손해보험 제공

고혈압 진단 시 반지처럼 착용하는 커프리스 혈압모니터링 스마트링(CART BP)과 자동전자혈압계 제공하고, 이상지질혈증 진단 시 체성분 모니터링이 가능한 가정용 인바디를 제공한다. 당뇨병 진단 시에는 채혈 없이 혈당 측정가능한 연속혈당측정기(CGM)를 준다. 또 전용 건강관리 어플리케이션 및 전문의료진 건강상담을 이용할 수 있다.



아울러 만성질환 진단 후 지속적인 치료 지원을 위해 매년 약물치료비를 최대 5년까지 지급하는 보장을 업계 최초로 개발했다.



이외에도 생활질환 치료보장을 강화하기 위해 장기요양등급 판정자 전용 간병인사용일당을 업계 최초로 내놓았고, 요양병원 입원 환자의 상태별로 차등 보장하는 환자분류체계별 요양병원입원일당을 탑재했다.



암수술, 항암치료, 항암호르몬치료 등을 보장하는 암주요치료비를 추가 탑재했으며 최대 1억2000만원 한도로 연간 보장한다. 최대 연간 8000만원 한도로 보장하는 비급여 암주요치료비와 업계 최초로 치료당 보장하는 항암방사선중입자치료비를 신규 탑재했다.