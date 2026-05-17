[부동산 특집] 월곶∼판교선·GTX-C 노선 개발 예정

안양 에버포레 자연& e편한세상

DL이앤씨가 경기 안양시 동안구 관양동에 ‘안양 에버포레 자연& e편한세상’(사진) 분양에 나선다. 월곶~판교선과 GTX-C 노선 개발이 예정돼 있고, 대규모 주거단지 조성도 추진되고 있다. 단지는 지하 2층~지상 최고 18층, 9개 동, 총 404가구 규모로 조성된다. 전용면적별로 A1블록이 95㎡A 32가구, 95㎡B 6가구, 95㎡C 10가구, 95㎡D 12가구 등 60가구다. A2블록은 84㎡A 72가구, 84㎡B 70가구, 84㎡C 51가구, 84㎡D 151가구 등 344가구다. 안양 관양고 주변 도시개발구역 내 조성되는 민간참여형 공동주택으로, 공공택지에 공급되는 만큼 분양가상한제가 적용된다. 단지는 북의왕IC와 평촌IC 등을 통해 서울 및 수도권 이동이 가능하다. 관양초·중·고, 평촌 학원가도 가깝다. DL이앤씨는 ‘C2 하우스’ 설계와 조경 브랜드 ‘드포엠(dePoem)’ 등을 적용했다고 설명했다.