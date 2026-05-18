5·18민주화운동 기념식, 6년 만에 옛 전남도청서 열린다

18일 민주광장서 5·18 기념식

2020년 후 6년 만… 역대 두번째

정치인·시민 등 3000여명 참석

국가보훈부 주관의 제46주년 5·18민주화운동 기념식이 18일 오전 11시 광주 동구 5·18민주광장에서 개최된다. ‘오월, 다시 광장을 품다’는 주제로 열리는 이날 기념식은 1980년 5월 신군부에 맞선 광주 시민의 연대와 희생을 기억하고, 5월 정신을 시민의 공간과 일상에서 함께 이어가고 실천하자는 의미를 담고 있다.

이날 기념식에는 5·18 민주유공자 및 유족, 정부 인사, 여야 정치권, 시민 등 3000여명이 참석한다. 5·18 당시 시민군의 최후 항전지인 옛 전남도청 5·18민주광장에서 열리는 것은 2020년 제40주년 기념식 이후 6년 만이자 역대 두 번째다.

구성진 풍악… 일상의 민주주의로 5·18민주화운동 46주년을 하루 앞둔 17일 광주 동구 5·18민주광장에서 오월 풍물단 공연이 펼쳐지고 있다. 광주=연합뉴스

기념식은 국민의례와 주제영상 및 다짐 선언, 기념사, 기념공연, 특별공연, ‘임을 위한 행진곡’ 제창 순으로 열린다. 올해 기념식에서는 원형 복원이 완료된 옛 전남도청 개관을 기념하는 국기게양식이 함께 진행된다.

고(故) 윤상원 열사의 조카 이승주씨와 윤동규 전남대 총학생회장, 오월 안내해설사 이영희씨가 국기게양에 참여한다.

17일 옛 전남도청 앞에서 열린 전야제에서는 5·18 정신 헌법전문 수록과 민주주의 공고화 등을 주제로 한 시민 참여형 무대가 펼쳐졌다.

우원식 국회의장은 5·18 정신 헌법전문 수록이 무산된 것과 관련해 하반기 재추진 의지를 강하게 밝혔다. 우 의장은 전야제에서 “대한민국 민주주의 정체성을 분명하게 하려 했던 개헌이 무산되는 순간 정말 분통이 터졌다”며 이같이 말했다. 이날 운정동 국립5·18민주묘지에는 희생자와 민주유공자를 추모하는 시민들의 발길이 이어졌다. 무리를 지어 온 대학생들은 시민군 대변인 윤상원 열사의 묘소를 시작으로 기나긴 묘역을 둘러보면서 다시는 아픈 역사가 반복돼서는 안 된다고 다짐했다.

5·18민중항쟁기념행사위원회는 16∼18일 금남로와 5·18민주광장 일원에서 다양한 행사를 갖고 있다. 올해는 ‘오월, 일상의 민주주의로’를 주제로 시민 참여형 프로그램과 미래세대 중심 행사 비중을 대폭 확대했다.

16~17일 금남로와 5·18민주광장 일원에서는 시민 참여형 축제인 ‘시민난장’이 열렸다. 청년층 참여 확대를 위해 러닝 프로그램인 ‘RUN5·18 도청가는 길’이 새롭게 마련됐다. 참가자들은 전남대에서 출발해 광주역과 금남로 등을 거쳐 5·18민주광장까지 5.18㎞를 달리며 오월 사적지를 체험했다.