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2026년 1분기 증시 역대급 빚투… 증권사 이자수익만 6000억 [경제 레이더]

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이종민 기자
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신용거래융자 잔고 31조 넘어

국내 10대 대형 증권사의 올해 1분기 신용융자 이자수익이 ‘빚투’(빚내서 투자) 열풍에 힘입어 6000억원을 기록했다. 다만 증권사별로 전체 순이익에서 신용융자 이자수익이 차지하는 비중은 10% 미만부터 25% 이상까지 편차를 보였다.

17일 금융투자업계에 따르면 자기자본 기준 국내 10개 대형 증권사(미래에셋·한국투자·삼성·KB·NH·신한·메리츠·키움·하나·대신)의 올해 1분기 신용융자거래 이자수익은 총 6000억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(3846억원)보다 55.9% 늘어난 규모이자 전분기(5262억원)와 비교해도 14.0% 증가한 수치다.

여의도 증권가. 뉴시스
여의도 증권가. 뉴시스

이들 증권사의 이자수익 증가는 신용거래융자 잔고가 크게 늘어난 결과다. 신용거래융자 잔고는 개인 투자자가 주식 투자를 위해 증권사로부터 자금을 빌린 뒤 갚지 않은 금액으로 빚투 규모를 가늠할 수 있는 대표적 지표로 여겨진다. 지난해 말 4200선이던 코스피 지수가 단숨에 6000선을 넘어서면서 1분기 일평균 신용거래융자 잔고도 전년동기(17조2877억원) 대비 79.3%, 전분기(26조34억원) 대비로는 19.2% 늘어난 31조126억원을 기록하며 사상 처음으로 30조원대에 올라섰다.

현재 10대 대형 증권사의 신용거래융자 잔고는 전체 증권업계 잔고의 70∼80%가량을 차지하는 것으로 추산된다. 신용거래 금리는 기간에 따라 차등을 두는 방식인데 연 5% 안팎에서 90일을 초과하는 최장 기간의 경우 10%에 육박하는 금리가 적용된다. 이에 따라 이들 10개 증권사의 1분기 평균 잔고에는 약 8∼9% 수준의 금리가 적용된 것으로 추정된다.

1분기 10대 증권사가 거둔 총 순이익 4조3320억원 중 신용융자 이자수익이 차지하는 비중은 평균 13.8%로 집계됐다. 이는 지난해 1분기 비중인 18.7%와 비교하면 4.9%포인트 감소한 수치다. 회사별 편차는 두드러져 일부 증권사는 신용융자 이자수익 비중이 전체 순이익의 10% 미만에 그치거나 전분기대비 감소했다. 반면 다른 증권사는 순이익의 25%를 상회하는 결과를 보였다.

이종민 기자

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