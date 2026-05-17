캡틴의 ‘라스트 댄스’… ‘A매치 1경기’ 이기혁 깜짝 승선

북중미 월드컵 26인 최종명단



4번째 출전 손흥민, 대기록 도전

1골 더 넣으면 韓 WC 최다 득점

왼발잡이 이기혁, 멀티 소화 가능

이태석, 父 이을용 이어 발탁 눈길

김민재·이강인·카스트로프 등 포함

‘손세이셔널’ 손흥민(LAFC)이 생애 네 번째 월드컵 무대에 나선다. A매치 경험이 단 1경기에 불과한 강원FC의 이기혁은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 엔트리에 ‘깜짝 발탁’됐다.



홍명보 한국 축구대표팀 감독은 지난 16일 서울 종로구 KT 온마당에서 2026 북중미 월드컵에 나설 태극전사 26인의 최종 명단을 발표하며 “대표팀 최종 명단은 월드컵 무대에 필요한 경험과 기량을 갖춘 선수들로 선발됐다. 최종 명단에 이름을 올리지 못한 선수들의 땀과 노력을 잊지 않겠다”고 말했다.

이기혁. 강원 FC 제공

잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 물론 유럽 5대 리그 통틀어 아시아 최초의 득점왕 출신인 손흥민은 2014년 브라질을 시작으로 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 네 번째 월드컵에 출격해 각종 대기록에 도전한다. 앞선 3개 월드컵에서 10경기를 소화한 손흥민은 ‘홍명보호’가 8강까지 오르고 전 경기에 출장할 경우 16경기로 홍 감독과 역대 한국인 월드컵 최다 출전 경기 수에서도 어깨를 나란히 할 수 있다. 2014 브라질에서 1골, 2018 러시아에서 2골을 넣은 손흥민은 2026 북중미에서 1골만 더 넣으면 안정환, 박지성(이상 3골)을 제치고 한국인 월드컵 최다 득점자가 된다. A매치 54골을 넣은 손흥민은 이번 대회에서 만약 4골 이상 넣으면 차범근(58골) 전 대표팀 감독을 넘어 한국인 A매치 최다 득점자도 된다.



안정성 논란 속에서도 센터백 3명을 수비 라인에 세우는 스리백 전술을 플랜A로 두고 포백을 플랜B로 활용할 것으로 전망되는 홍 감독의 최종 엔트리를 관통하는 키워드는 다수의 센터백 자원과 멀티 플레이어이다.



당장 ‘철기둥’ 김민재(바이에른 뮌헨)를 필두로 조유민(알샤르자) 이한범(미트윌란) 이기혁 등 센터백 자원만 6명을 뽑았다. 그 과정에서 A매치 출전 경험이 2022년 동아시안컵 홍콩전 딱 한 경기에 불과한 이기혁이 ‘깜짝 발탁’의 주인공이 됐다. 강원의 최후방을 든든히 지키는 희소성 높은 왼발잡이 센터백인 이기혁은 센터백 외에도 포백의 풀백과 중앙 미드필더까지 소화할 수 있는 멀티 플레이어다. 스리백과 포백을 혼용할 홍명보호의 수비진에 좋은 선택지가 될 전망이다.

측면 수비 자원으로는 이태석(아우스트리아 빈)과 설영우(즈베즈다), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 김문환(대전)이 나선다. 외국 태생의 혼혈 선수로는 처음으로 태극마크를 달고 꿈의 무대에 나서는 카스트로프는 측면 수비 외에도 중앙 미드필더 자리도 소화 가능하다. 이태석은 아버지 이을용에 이어 ‘부자(父子) 월드컵 대표가 되는 기쁨을 누렸다. 차범근-차두리에 이어 역대 두 번째 부자 월드컵 출전이다.



그라운드의 공수 조율을 해줘야 할 3선 중원 자원으로는 부동의 ‘중원사령관’ 황인범(페예노르트)이 지난 3월 소속팀 경기 도중 당한 부상 속에서도 이름을 올렸고, 백승호(버밍엄)와 김진규(전북)가 포함됐다. 센터백 자원인 박진섭과 이기혁, 측면 수비의 카스트로프도 3선 중원에서도 뛸 수 있는 선수들이다. 홍 감독은 “황인범을 테스트해 본 결과 심폐기능은 다른 선수들보다 더 좋은 상태다. 경기 감각이 완벽하지는 않지만, 평가전을 통해 끌어올릴 수 있다”고 설명했다.

공격의 창의력과 전방 압박을 동시에 맡아줘야 할 2선 자원에는 ‘골든보이’ 이강인(파리 생제르맹)을 필두로 ‘황소’ 황희찬(울버햄프턴), 이재성(마인츠), 양현준(셀틱), 배준호(스토크시티), 엄지성(스완지시티), 이동경(울산)이 발탁됐다. 이강인과 이재성, 배준호, 엄지성, 이동경이 공격형 미드필더 유형의 2선 자원이라면 양현준은 폭발적인 스피드를 앞세운 직선적인 움직임이 돋보이는 선수다. 황희찬은 세컨드 스트라이커로 골에 집중하는 타입이다. 홍 감독은 상대에 따라 풍부한 2선 자원을 선택할 것으로 보인다.



포워드에는 손흥민 외에 ‘9번’ 유형의 정통 스트라이커 타입인 오현규(베식타시)와 조규성(미트윌란)이 뛴다. 손흥민과 오현규가 원톱 스트라이커를 놓고 경쟁을 펼치는 가운데, 오현규가 선발로 나서면 손흥민이 공격 2선 자원으로 내려가서 뛰는 구도도 가능하다.