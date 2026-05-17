北 내고향여자축구단 입국… 南은 환영, 北은 침묵

선수단 35명 공항 1분 만에 통과

정치적 인물 없이 실무진만 구성

20일 수원FC위민과 남북 대결

17일 오후 2시48분쯤, 인천공항 입국장 문이 열리며 굳은 표정의 남성 두 명이 주변을 둘러봤다. 그들의 시선이 향한 곳에 ‘내고향여자축구단 여러분 환영합니다’라는 현수막을 든 인천이북실향민도움회 등 실향민단체, 자주통일평화연대를 비롯한 시민단체의 회원들이 있었다.



2시52분쯤, 치마 정장 차림에 캐리어를 밀며 북한 내고향여자축구단 선수들이 모습을 드러냈다. 환영을 나온 이들은 현수막에 쓴 그대로 한목소리로 인사를 전하고, 짧은 환호성을 지르기도 했다. 하지만 북한 선수, 선수단 관계자는 무표정했다. 공항 청사 밖에 대기하고 있는 버스를 향해 앞만 보고 빠른 걸음을 옮길 뿐이었다. 모습을 드러낸 뒤 공항 청사를 나가기까지 1분여 남짓 걸렸고, 2시58분쯤에는 버스가 공항을 떠났다. 2018년 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 이후 약 7년5개월 만에 남한을 찾은 북한 선수단의 태도, 표정은 냉랭하기만 했다.

‘무표정’ 訪南 17일 북한 내고향여자축구단 선수들이 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강 토너먼트 출전을 위해 인천국제공항을 통해 입국하고 있다. 실향민단체, 시민단체 회원들이 현수막을 흔들며 환영인사를 건넸지만 아무런 반응도 보이지 않았다. 인천공항=이제원 선임기자

북한 여자축구 클럽팀 내고향여자축구단이 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 4강전 출전을 위해 이날 남한을 찾았다. 당초 북한이 통보한 인원은 선수 27명과 리유일 전 북한 여자대표팀 감독을 포함한 스태프 12명 등 총 39명이었지만, 실제 입국 인원은 35명으로 확인됐다. 통일부는 “예비선수 4명이 빠진 것으로 확인했다”고 전했다. 통일부는 남북교류협력법에 따라 지난 14일 내고향여자축구단 일행에 대해 이날부터 24일까지 방남을 승인했다.



내고향여자축구단은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 수원FC위민과의 4강전을 수원종합운동장에서 남북한 대결로 치른다. 다른 4강전은 호주의 멜버른시티 FC와 일본의 도쿄 베르디 벨레자가 맞붙는다. 승리한 팀은 23일 열리는 결승전에 진출한다. 대회 일정을 고려하면 북한 선수들은 최장 8일간 남한에 체류할 수 있다.



정부는 내고향여자축구단의 방남을 남북관계의 상징적 이벤트라기보다는 클럽 대항전 성격으로 보고 있다. 시민단체를 중심으로 구성된 공동응원단 역시 클럽명과 선수 이름이 포함된 응원 구호를 사용할 예정이다.



북한 선수단 구성도 과거와 차이가 분명하다. 2014년 인천아시안게임 당시에는 황병서 북한군 총정치국장, 최룡해 노동당 비서 등 북한 권력 핵심 인사들이 동행했다. 2018년 평창 동계올림픽 때는 당시 김여정 노동당 제1부부장, 김영남 최고인민회의 상임위원장이 남한을 찾았다. 그러나 이번에는 선수단 실무진 중심으로 구성됐다. 대남 메시지를 전달할 수 있는 정치적 인물은 포함되지 않았다.



북한 관영매체들은 내고향여자축구단의 방남 소식을 별도로 보도하지 않고 있다. 조선중앙통신과 노동신문 등은 최근 두 달 가까이 내고향여자축구단 관련 보도를 내놓지 않은 상태다.