충청·호남선 탄 장동혁, 보수결집·외연확장 공략 [6·3 지방선거]

국힘, 지역 현장행보 주목



충남 공주 윤용근 후보 지원 이어

전북선대위 발족식·5·18기념식行

호남·중도층에 변화 의지 호소

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거전이 본격화한 가운데 충청과 호남을 잇달아 찾으며 외연 확장 행보에 나섰다. 수도권 일부 후보들이 장 대표와의 공동 유세에 신중한 태도를 보이는 상황에서, 장 대표는 충청권 보궐선거 지원과 호남 방문 일정을 통해 보수 결집과 중도·호남 민심 공략을 동시에 시도하는 모습이다.

국민의힘 장동혁 대표가 16일 전북 전주시 완산구 국민의힘 전북도당에서 열린 전북 선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 중앙선거대책위원회 상임선대위원장을 맡고 있는 장 대표는 17일 충남 공주에서 열린 윤용근 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 선거사무소 개소식에 참석해 ‘이재명정권 심판론’을 전면에 내세웠다. 장 대표는 “국회에서 거대 여당 더불어민주당, 무도한 이재명 정권과 맞서 싸울 제대로 된 투사가 필요하다”며 “이곳 백제의 심장에서 대한민국을 지켜내지 못한다면 대한민국의 미래는 없다”고 말했다.

장 대표는 이 지역 공천을 신청했다가 철회한 정진석 전 대통령 비서실장도 언급했다. 그는 “정 전 실장이 대한민국을 지켜야 한다는 마음으로 출마하려고 했다가 당을 위해, 보수의 승리를 위해 큰 결단을 해줬다”며 “그 결단이 반드시 승리로 이어질 것이라고 믿는다”고 강조했다. 정 전 비서실장도 이날 개소식에 함께했다.



장 대표는 지방 행보는 국민의힘의 확장 전략과 맞물려 있다. 서울을 비롯한 수도권에서 장 대표의 유세 지원을 부담스러워하는 기류가 이어지자 상대적으로 보수 결집 효과를 기대할 수 있는 영남·충청과 보수정당의 대표적 험지인 호남으로 활동 반경을 넓히는 것으로 풀이된다.

“민심을 잡아라” 17일 국민의힘 상임선대위원장을 맡은 장동혁 대표(왼쪽)가 충남 공주·부여·청양 보궐선거에 출마한 윤용근 후보의 선거사무소 개소식에 참석해 기념 촬영을 하는 모습. 공주=연합뉴스

특히 호남 방문은 외연 확장의 진정성을 부각하려는 행보로 해석된다. 장 대표는 16일에는 전북 선거대책위원회 발대식 및 필승결의대회에 참석한 데 이어 18일에는 제46회 5·18 민주화운동 기념식에 참석하기 위해 광주를 방문한다. 최보윤 중앙선대위 공보단장은 “5·18 정신을 비롯해 헌법 전문에 실려야 할 사항들은 국민적 합의로 함께 만들어가야 하는 것”이라며 “호남분들 중에도 졸속 개헌으로 5·18 정신만 넣는 것이 아니라 사회적 공감대를 통해 헌법 개정을 추진하는 것에 대해 긍정적인 의견을 가지신 분들이 꽤 있다”고 강조했다.