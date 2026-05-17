“밤 10시면 잔다”…신하균, 커피·술까지 끊은 철저한 수면 관리 공개

배우 신하균이 건강한 수면을 위해 일상 습관까지 바꾼 근황을 전했다.

‘우리 하균이 형은요.. 유바리토크바리 영업 33일차 신하균 (EN)’이라는 제목의 영상 캡처. 유연석의 주말연석극

지난 16일 유연석 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’에 ‘우리 하균이 형은요.. 유바리토크바리 영업 33일차 신하균 (EN)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상은 신하균이 게스트로 출연해 자신의 생활 패턴과 건강 관리 비결에 대해 이야기하는 모습이 담겼다.

이날 진행을 맡은 유연석은 평소 커피 애호가로 알려진 신하균에게 “원래 커피를 좋아하지 않았느냐”는 취지로 물었다. 이에 신하균은 “나 (커피) 좋아했지”라고 인정했지만, 잠 때문에 끊었음을 밝혔다. 그는 “술도 약 5개월째 마시지 않고 있다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

그는 자신의 수면 루틴에 대해 “평소에 밤 10시에서 11시 사이에 잔다”고 설명했다. 특히 한밤중에 깨는 상황을 싫어해서 저녁 6시 이후에는 물도 거의 마시지 않는다고 밝히며 철저한 관리를 드러냈다. 이어 “잠이 정말 중요하다고 생각한다”며 “잠을 위해서 많은 것을 노력하고 있다고 수면의 중요성을 강조했다.

휴대전화 사용 습관 역시 달라졌다고 털어놨다. 유연석이 “자기 전에는 휴대폰도 잘 안 볼 것 같다”고 하자 신하균은 “잘 안 본다”고 답했다. 그러면서 “어제는 오랜만에 밤에 휴대폰을 확인했다, 문자 보내지 않았나”고 설명했다.

신하균이 유연석을 향해 “자기 전에 했더라”면서 농담 섞인 핀잔을 주자, 유연석은 “잘 시간인 줄 몰랐고 출연 소식이 반가워서 ‘우리 거 봤을까?’라는 영상도 봤는지 궁금한 생각에 연락했다”고 말했고, 신하균은 “안 봤다”며 “영상을 보내줬지만 나에게는 잠이 가장 중요하다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 또한 그는 유연석이 보낸 영상을 오늘 아침에 확인했다고 덧붙였다.

또한 신하균은 현재 완전히 아침형 생활 패턴으로 바뀌었다고 밝혔다. 그는 “알람이 없어서 보통 아침 6시에서 7시 사이에는 일어난다”고 말했다.

한편 신하균은 1998년 영화 ‘기막힌 사내들’로 데뷔했다. 오랜 시간 다양한 작품에서 안정적인 연기력을 보여준 그는 최근에도 꾸준한 활동을 이어가며 대중의 사랑을 받고 있다.