아·태관광협회(PATA) 총회 성료… 한국인 최초 의장 선출

2027년 개최지로 중국 싼야 확정

'2026 아시아태평양관광협회(PATA) 연차총회'가 3일간의 일정을 끝내고 성료됐다.

17일 경북도 등에 따르면 문화체육관광부, 경북도, 포항시·경주시가 주최하고 경북문화관광공사가 주관한 '2026년 PATA 연차총회'가 11~13일까지 포항·경주 일원에서 열렸다.

12일 경주화백컨벤션센터에서 열린 PATA 학술회의에서 김남일 경북문화관광공사 사장이 인사말을 하고 있다. 공사 제공

이번 총회에는 세계 35개국 550여명의 관광업계 대표나 지도자가 집결해 아·태관광산업의 미래 청사진을 공유했다.

창립 75주년을 맞은 PATA의 이번 총회는 첨단산업·해양관광의 메카 포항과 역사·문화관광의 중심지 경주를 하나의 행사로 연결했다.

특히 이번 총회는 1979년 대한민국 최초 관광단지인 보문관광단지 개장을 기념해 열린 PATA 워크숍 이후 47년 만에 같은 장소인 경주 육부촌에서 열려 그 의미를 더했다.

행사 기간에 경북문화관광공사와 PATA는 12일 육부촌 앞 물레방아 광장에서 'PATA 기념 작은정원'을 조성해 제막식을 했다.

PATA 이사회는 오창희 세방여행 회장을 한국인 최초로 의장으로 선출했다.

12일 밤 경주엑스포대공원에서 열린 소리꾼 이희문씨 공연 모습

오 신임 의장은 "PATA 창립 75년 만에 한국인 최초로 의장에 선출돼 개인적으로는 무한한 영광이며, 동시에 한국 관광의 높아진 위상을 실감한다"고 소감을 밝혔다.

미디어 퍼포먼스, 경북해녀합창단 공연, 한복 패션쇼, 국악인 이희문과 무용인 안은미의 공연, 한글·한식·한복·한옥·한지 체험관 등 다양한 K콘텐츠도 마련돼 눈길을 끌었다.

총회 폐회식에서는 2027년 개최지로 중국 싼야를 선정했다.

김남일 경북문화관광공사 사장은 "이번 총회를 통해 경북이 세계 관광 네트워크 중심부로 진입하는 교두보를 마련했다"며 "실질적인 외국인 관광객 유치와 복합전시산업 기반 내실화를 추진해 도민이 체감할 수 있는 경북 관광의 새로운 활로를 활짝 열어가겠다"고 말했다.