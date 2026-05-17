아프리카 에볼라 확산… WHO “국제 비상사태”

치명률 90%… 타액 등으로 전파

민주콩고·우간다 등 88명 사망

세계보건기구(WHO)가 17일(현지시간) 아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다에서의 에볼라 발병과 관련해 ‘국제적 공중보건 비상사태’(PHEIC)를 선포했다.



WHO는 성명에서 “이번 사태는 질병의 국제적 확산을 통해 다른 나라에도 공중보건상 위험을 초래하고 있으며, 이미 국제적 확산 사례가 확인됐다”고 밝혔다. PHEIC는 WHO가 내릴 수 있는 최고 수준 공중보건 경계 선언으로, 질병 유행이 심각해지고, 향후 상황 예측이 불확실하며, 국경을 넘어 퍼질 위험이 있을 때 선포한다.

15일(현지시간) 콩고민주공화국 이투리주 부니아에서 에볼라 '분디부교' 바이러스 감염자가 병원으로 이송되고 있다. 로이터연합뉴스

WHO에 따르면 지금까지 에볼라 관련 300건 이상의 의심사례와 88명의 사망자가 발생했다. 전날 기준 민주콩고에서 에볼라 확진자 8명, 의심 환자 246명이 보고됐다. 아프리카 질병통제예방센터(CDC)는 에볼라 의심사례 336건을 보고했다. 우간다 수도 캄팔라에서도 최근 2명의 확진자가 확인됐으며, 이들 중 1명은 캄팔라의 한 병원에서 사망했다.



에볼라는 발열·근육통·구토·설사 등을 유발하는 치명적 감염병으로, 감염자의 체액이나 오염 물질, 사망자와의 접촉 등을 통해 전파된다. 바이러스 유형이나 각국 보건 의료체계 수준에 따라 치명률은 최대 90%에 달한다. 최근 확산 중인 에볼라 바이러스는 ‘분디부교’ 바이러스에 의한 것으로 확인됐다. 민주콩고와 우간다에서는 지금까지 20차례 넘는 에볼라 발병 사태가 있었는데, 분디부교 바이러스가 보고된 것은 이번이 3번째일 정도로 드물다.



WHO는 초기 검사에서 높은 양성률이 나타났고 의심 환자도 계속 늘고 있어 실제 감염 규모가 공식 집계보다 훨씬 클 가능성이 있다고 밝혔다. 특히 이 바이러스에 대해 현재 승인된 치료제나 백신이 없다는 점에서 상황이 특히 심각하다고 우려를 표했다.



WHO는 각국 정부에 국경 검문과 주요 도로 검사를 강화할 것을 권고했다. 확진자는 즉시 격리하고 접촉자를 매일 추적 관찰해야 하며, 노출 이후 21일간 국제 이동을 제한해야 한다고 강조했다.