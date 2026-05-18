[사사건건] 경찰, ‘정청래 겨냥 SNS 테러모의’ 수사·신변보호 조기 착수 外

6·3 지방선거를 앞두고 사회관계망서비스(SNS)에서 더불어민주당 정청래 대표를 겨냥해 테러를 모의했다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 착수했다. 정 대표와 국민의힘 장동혁 대표에 대한 신변보호 조치도 조기에 착수했다.

더불어민주당 정청래 대표. 연합뉴스

◆여야 대표 신변보호팀 조기 가동

경찰은 17일 정 대표와 장 대표에 대한 전담 신변보호팀을 이날 오후부터 조기 가동한다고 밝혔다. 경찰은 21일 공식 선거운동 기간 시작에 맞춰 주요 정당 대표 등에 대한 신변보호에 나설 계획이었다. 그러나 정 대표를 겨냥한 테러 모의 제보와 신변보호 요청이 접수되면서 시기를 앞당기기로 했다.

경찰청 관계자는 “각 정당에서 지방 일정을 진행하고 있어 실제 활동 시점은 당측과 조율 후 정해질 예정”이라며 “여타 정당도 희망 의사가 파악될 경우 배치 조기 가동을 검토할 것”이라고 밝혔다.

정 대표를 겨냥한 테러모의 제보 및 경찰 수사의뢰 관련 사건은 서울 영등포경찰서 형사2과에 배당해 수사에 착수했다.

앞서 민주당 강준현 수석대변인은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “‘정청래를 죽이자’, ‘정청래 암살단 모집’ 등 실체를 알 수 없는 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다”며 경찰에 수사를 의뢰했다고 말했다.

장애인 특별 채용 공고에 속아 캄보디아로 출국했다가 감금된 피해자 A씨가 7일 양국 공조로 무사히 구출됐다고 경찰은 17일 밝혔다. 사진은 A씨가 본 구인 광고 글. 경찰청 제공

◆취업사기·로맨스스캠에 속아 캄보디아 감금된 한국인 2명 구출

경찰청 국제치안협력국은 최근 캄보디아에서 연달아 발생한 우리 국민 감금 사건 관련 현지 경찰 등과의 긴밀한 국제 공조로 피해자 2명을 구조하고 관련 용의자들을 검거했다고 밝혔다.

경찰은 7일 캄보디아 시아누크빌에 우리 국민인 피해자 A씨가 감금돼 있다는 신고를 접수했다. A씨는 사회관계망서비스(SNS)에 게시된 ‘장애인·사회적 약자를 위한 특별 채용 공고’를 보고 해외로 출국했다가 감금된 것으로 조사됐다. 경찰은 신고를 접수한 후 캄보디아 현지 경찰, 코리아전담반 등과 함께 실시간 국제 공조 체계를 가동해 신고 접수 약 9시간 만에 피해자를 구출하고 용의자들을 검거했다.

10일에는 피해자 B씨가 온라인으로 알게 된 중국인 남성을 만나기 위해 캄보디아를 방문했다가 감금된 채 ‘돈을 주지 않으면 보내주지 않는다’는 협박을 받고 있다는 신고를 접수했다. 코리아전담반은 신고자가 공유한 대략적인 위치 정보와 CCTV 분석 등을 토대로 피해자의 정확한 체류 장소를 특정, 현지 경찰과 합동 작전을 전개해 신고 후 하루 만에 피해자를 구조하고 용의자들을 검거했다.

서울 서대문구 경찰청 모습. 연합뉴스

◆경찰-정부, ‘관계성 범죄’ 공동 대응체계 구축

경찰청과 성평등가족부가 ‘관계성 범죄’(가정폭력·스토킹·교제폭력 등)의 재발을 막기 위해 공동 대응체계를 구축했다고 밝혔다.

18일부터 시행되는 공동 대응체계는 전국 261개 경찰서와 각 시도 가정폭력 등 상담기관 189곳이 서로 연계해 협력을 강화하는 것을 골자로 한다. 경찰이 모니터링하는 관계성 범죄 피해자 총 4만9906명이 관리 대상이다.

임시조치·잠정조치가 결정된 사건 등을 겪은 고위험 피해자(A등급)를 대상으로 안전 확보와 재발 방지 중심의 집중 모니터링을 할 방침이다.

상대적으로 위험도가 낮은 피해자(B등급)에 대해서는 가정폭력 상담소·여성긴급전화 1366등에서 모니터링을 담당한다. 전문 심리 상담을 통해 잠재적 위험성 발견과 피해자의 심리안정·치료에 집중하겠다는 취지다. 상담 기관이 모니터링 중 추가 위험성을 감지하면 지체 없이 경찰에 통보해야 한다. 경찰은 즉각 피해 내용과 재발 위험성을 조사해 보호 및 안전 조치를 지원한다.