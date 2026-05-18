李대통령, 트럼프와 30분 통화…미중 정상회담 결과 논의

이재명 대통령이 17일 밤 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상통화를 하고 14일 베이징에서 열린 미·중 정상회담에 대한 결과에 대해 논의했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이 대통령이 이날 밤 10시부터 약 30분간 트럼프 대통령과 전화 통화를 했다고 밝혔다. 이번 정상통화는 미·중 정상회담 결과 청취 등을 위해 우리 측이 미 측에 요청해 이뤄졌다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령. 대통령실 사진기자단·세계일보 자료사진

통화에서 트럼프 대통령은 이 대통령에게 미·중 정상회담 결과를 공유했다. 양국 정상은 한반도 평화 문제와 지난해 체결된 조인트 팩트 시트의 원활한 이행에 대해서도 대화를 나눴다고 강 수석대변인은 전했다.

강 수석대변인은 서면 브리핑에서 “이 대통령은 중동 상황 해결을 위한 트럼프 대통령의 적극적 리더십을 평가하고 중동에서 평화와 안정이 조속히 회복되기를 희망한다고 했다”며 “양 정상은 다음 달 중순 예정된 G7(주요 7개국) 정상회의에서의 재회에 대한 기대감을 표명했다”고 설명했다.

한편 트럼프 대통령은 미·중 정상회담을 마친 뒤 동맹국 정상들에게 그 결과를 공유하고 있다. 15일에는 다카이치 사나에 일본 총리와 약 15분간 통화한 뒤 방중 성과를 공유했다.