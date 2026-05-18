'삼남매 엄마' 별의 자기 관리 비법…공복 올리브오일·땅콩버터

가수 별이 자신만의 저속 노화 비법과 아침 식단을 공개했다.

15일 가수 별이 운영하는 유튜브 '별이 빛나는 튜브'에는 '역대급 정보 공유, 40대라곤 안 믿기는 별의 자기 관리템 / 공복 루틴, 아침 식단, 꿀피부 홈케어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

가수 별이 자신만의 저속 노화 비법과 아침 식단을 공개했다. 별 유튜브 캡처

영상에서 별은 저속 노화를 위해 공복에 꼭 하는 것이 있다고 밝혔다. 그녀는 "공복에 음식보다 먼저 먹어줘야 하는 게 있다"며 아침에 일어나면 물 한 잔과 올리브 오일, 레몬즙을 섭취한다고 말했다. 또한 모발 건강에 도움이 되는 유산균도 주기적으로 먹는다고 이야기했다.

별이 꾸준히 먹는 올리브 오일은 불포화지방산인 올레산을 풍부하게 함유하고 있어 장 기능 개선, 염증 반응 관리에 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 최근 SNS를 중심으로 입소문을 타며 '공복 올리브 오일 섭취'가 건강 관리법으로 주목받고 있다.

아침 식단도 공개했다. 별은 사과에 땅콩버터를 발라서 먹는다고 소개했다. "혈당 스파이크를 막아주고 몸의 에너지가 올라간다"며 적극 추천했다.

땅콩버터는 낮은 혈당지수를 가지고 있어 식후 혈당이 급격히 오르는 이른바 혈당 스파이크를 방지한다. 불포화지방산, 단백질, 식이섬유 등이 풍부해 혈당을 안정적으로 유지하며 조금만 섭취해도 포만감을 오래 유지해 식욕 조절 효과도 있다.

<뉴시스>