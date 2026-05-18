佛 문화훈장 받은 박찬욱 “프랑스서 영화 찍는 것, 내 마지막 소원” [2026 칸 라이브]

코망되르 수훈 한국인 네 번째

“사르트르·졸라·칸 영화제…프랑스가 만든 내 영화 인생”

“사람들이 저에게 왜 이렇게 영화가 폭력적이냐고 물으면 저는 항상 ‘프랑스 때문이다’라고 대답을 합니다.”

17일(현지시간) 프랑스 최고 등급 문화예술공로훈장 ‘코망되르’를 수훈한 박찬욱 감독은 프랑스 문화부 장관 카트린 페가르로부터 메달을 받은 후 답사에서 이렇게 말했다. 제79회 칸 국제영화제에서 한국인 최초 심사위원장을 맡은 그는 이날 오전 영화제가 열리고 있는 칸 팔레데페스티벌에서 훈장을 받았다. 코망되르를 받은 한국인은 2002년 김정옥 당시 한국문화예술진흥원장, 2011년 지휘자 정명훈, 2025년 5월 소프라노 조수미에 이어 박 감독이 네 번째다.

17일(현지시간) 제79회 칸 국제영화제가 진행 중인 프랑스 칸 팔레데페스티벌에서 문화예술공로훈장 '코망되르'를 받은 박찬욱 감독이 답사를 낭독하고 있다. Julien Ezanno

페가르 장관에 감사를 표한 박 감독은 가장 먼저 부모님을 떠올렸다. “연로 하셔서 두 분 다 편찮으신데, 오늘 이 소식이 그분들께 좋은 선물이 되리라 확신한다”면서 부모님 덕에 가톨릭 신자가 된 것을 프랑스와 첫 인연으로 언급했다.

그는 “어릴 적 성당에 다니면서 받은 인상들이 저에게 깊은 흔적을 남겼다. 무엇보다 여러 순교자들이 잔인하게 고문당하고 처형되는 이미지가 깊은 인상을 주었다”고 설명했다.

박 감독은 또 학생운동이 격렬하던 대학 시절 프랑스의 68혁명과 사르트르를 비롯한 프랑스 실존주의에도 큰 영향을 받았다고 밝혔다. 대학 졸업 무렵 에밀 졸라와 오노레 드 발자크 등을 읽으며 “인간과 사회에 대한 아주 지극히 냉정한 관찰, 분석”을 배웠고, “프랑스에서 받은 모든 영향들이 종합되는 기분을 받았다”고 했다. 에밀 졸라의 소설 ‘테레즈 라캥’은 2009년 칸영화제 심사위원상을 받은 영화 ‘박쥐’에 영감을 주기도 했다.

17일(현지시간) 프랑스 정부로부터 최고 등급 문화예술공로훈장 ‘코망되르’를 받은 박찬욱 감독(오른쪽)이 프랑스 문화부 장관 카트린 페가르와 포즈를 취하고 있다. Julien Ezanno

프랑스와 인연의 정점은 2004년 칸영화제를 꼽았다. 당시 영화제는 ‘월드 프리미어’ 공개 규정을 깨고 한국에서 이미 개봉한 박 감독의 ‘올드보이’를 경쟁 부문에 초청하는 파격을 시도했다. 이 영화로 심사위원대상을 받으며 박 감독은 세계의 관심을 받게 됐다. 그는 “그 사건은 저한테는 정말 가장 커다란 전환점이 되었고 제 인생을 완전히 바꿔놨다”며 “도저히 상상할 수 없는 티에리(티에리 프레모 칸 집행위원장)의 선택이었고 저에게 큰 충격을 주었다”고 했다.

박 감독은 또 마지막 소원으로 “언젠가 프랑스에서 영화를 찍어보는 것, 프랑스 배우들과 함께 찍어보는 것. 그것만 남은 것 같다”고 했다.