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여야 지도부, 5·18 민주화운동 46주년 기념식 총집결

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여야 지도부는 18일 5·18 민주화운동 제46주년을 맞아 광주에 총집결한다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장은 이날 오전 광주 5·18 민주광장에서 열리는 '제46주년 5·18민주화운동 기념식'에 참석한다.

지난 17일 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지에서 시민들의 참배 발길이 이어지고 있다.

정 선대위원장과 함께 한병도 상임공동선대위원장 등 지도부 약 20명도 기념식에 참석할 예정이다.

민주당 지도부는 기념식에 앞서 국립 5·18민주묘지를 찾아 참배하고 임택 광주 동구청장 후보 선거사무소에서 현장 중앙선거대책위원회의를 열 계획이다.

국민의힘 장동혁 상임선대위원장도 이날 취임 후 처음으로 5·18 민주화운동 기념식을 찾는다.

장 위원장의 광주 공식 방문은 지난해 11월에 이어 두 번째다. 장 위원장은 당시 당 대표 취임 후 처음으로 광주를 방문해 국립 5·18민주묘지를 참배하려 했으나 시민사회단체의 반발로 불발된 바 있다.

기념식에는 장 위원장과 함께 박준태 당 대표 비서실장, 양향자 경기지사 후보, 부산 사하을 출신의 6선 조경태 의원 등도 참석한다.

조국혁신당 조국 대표와 진보당 윤종오 원내대표 등 범여권 지도부도 이날 5·18 기념식에 함께한다.

개혁신당에서는 천하람 원내대표가 기념식에 참석하며, 이준석 대표는 이날 조응천 경기지사 후보와 삼성전자 화성캠퍼스 방문 일정을 소화한다.

<연합>

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