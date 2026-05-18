여야 지도부, 5·18 민주화운동 46주년 기념식 총집결

여야 지도부는 18일 5·18 민주화운동 제46주년을 맞아 광주에 총집결한다.



더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장은 이날 오전 광주 5·18 민주광장에서 열리는 '제46주년 5·18민주화운동 기념식'에 참석한다.

​ 지난 17일 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지에서 시민들의 참배 발길이 이어지고 있다.

정 선대위원장과 함께 한병도 상임공동선대위원장 등 지도부 약 20명도 기념식에 참석할 예정이다.



민주당 지도부는 기념식에 앞서 국립 5·18민주묘지를 찾아 참배하고 임택 광주 동구청장 후보 선거사무소에서 현장 중앙선거대책위원회의를 열 계획이다.



국민의힘 장동혁 상임선대위원장도 이날 취임 후 처음으로 5·18 민주화운동 기념식을 찾는다.



장 위원장의 광주 공식 방문은 지난해 11월에 이어 두 번째다. 장 위원장은 당시 당 대표 취임 후 처음으로 광주를 방문해 국립 5·18민주묘지를 참배하려 했으나 시민사회단체의 반발로 불발된 바 있다.



기념식에는 장 위원장과 함께 박준태 당 대표 비서실장, 양향자 경기지사 후보, 부산 사하을 출신의 6선 조경태 의원 등도 참석한다.



조국혁신당 조국 대표와 진보당 윤종오 원내대표 등 범여권 지도부도 이날 5·18 기념식에 함께한다.



개혁신당에서는 천하람 원내대표가 기념식에 참석하며, 이준석 대표는 이날 조응천 경기지사 후보와 삼성전자 화성캠퍼스 방문 일정을 소화한다.

<연합>