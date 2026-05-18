장동주 은퇴 선언, 소속사 몰랐다 "무책임한 행동"

배우 장동주가 소속사와 사전 협의 없이 돌연 연예계 은퇴를 선언해 파장이 일고 있다.

소속사 매니지먼트 더블유(W)는 17일 공식 입장을 통해 "장동주의 은퇴 발표는 당사와 어떠한 사전 논의나 협의 없이 이뤄진 일방적인 판단"이라며 "계약 기간 중인 배우로서 책임과 신뢰를 저버린 매우 무책임한 행동"이라고 강하게 비판했다.

이어 "현재 장동주와의 신뢰 관계는 사실상 회복 불가능한 수준"이라며 향후 전속계약 해지를 포함한 모든 사항을 검토 중이라고 밝혔다.

앞서 장동주는 지난 15일 개인 소셜미디어를 통해 은퇴를 선언했다.

이후 라이브 방송을 통해 "올해 초 휴대전화 해킹 및 협박 피해로 약 40억 원의 채무가 발생했고, 현재 7~8억 원의 빚이 남은 상태"라며 "지속적인 채무 압박으로 인해 정상적인 배우 활동이 불가능하다고 판단했다"고 배경을 고백했다.

장동주는 2012년 연극 '한여름 밤의 꿈'으로 데뷔해 드라마 '학교 2017', 영화 '정직한 후보', '핸섬가이즈' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

소속사 측은 독단적 은퇴 결정으로 피해를 입은 파트너사들과의 상황 수습에 최선을 다하겠다는 입장이다.

<뉴시스>