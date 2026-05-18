트럼프 “이란에 시간이 얼마 없다”

방중 일정을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란에 합의 가능한 종전안을 신속히 내놓으라고 압박했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “이란에 시간이 얼마 없다”며 “서둘러 움직이는 것이 좋을 것이고 그렇지 않으면 그들에게 아무것도 남지 않을 것”이라고 압박했다. 그는 “시간이 핵심!”이라고 재차 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 미국 매체 액시오스와의 인터뷰에서도 시간이 얼마 없다면서 더 나은 협상안을 가져오지 않으면 이전보다 강력하게 이란을 공격할 것이라고 주장했다. 트럼프 대통령은 19일 백악관 상황실에 안보팀을 소집해 대이란 군사옵션을 논의할 것으로 보인다고 악시오스는 전했다.

트럼프 대통령은 토요일인 16일 워싱턴 인근 버지니아의 본인 소유 골프장에서 J D 밴스부통령과 마코 루비오 국무장관, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장, 스티브 윗코프특사 등을 만나 대이란 대응 방안을 논의한 것으로 전해졌다. 13∼15일 중국 방문을 마치고 돌아오자마자 다시 이란의 비핵화 및 호르무즈 해협 개방 합의를 전제로 한 종전 추진에 속도를 내고 있는 것이다. 트럼프 대통령은 이란과의 합의 타결을 원하고 있으나 이란이 원하는 만큼의 양보에 선뜻 나서지 않음에 따라 제한적 타격을 비롯한 군사적 옵션 채택도 검토하는 것으로 전해졌다.

지난 2월 28일 미국이 대이란 군사작전을 시작한 이래 이란전쟁은 12주차에 접어들었다. 당초 트럼프 대통령은 방중 전 종전을 염두에 뒀으나, 이는 성사되지 않았다. 이번 미·중 정상회담에서 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석에게 “이란에 군사 장비를 제공하지 않겠다”는 약속을 받았다고 언론 인터뷰에서 전했으며, 앞서 백악관이 발표한 ‘설명자료’(readout)에서도 “양국은 이란이 결코 핵무기를 가져서는 안 된다는 데에도 동의했다”고 밝혔다.