안예은, 6월 20·21일 단독 콘서트 ‘겹경사’ 개최…20일 NOL티켓 예매 시작

가수 안예은이 다음 달 단독 콘서트를 개최한다.

18일 알비더블유(RBW), DSP미디어에 따르면 안예은은 다음 달 20일과 21일 서울 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 단독 콘서트 ‘겹경사’를 진행한다.

‘겹경사’는 안예은의 데뷔 10주년을 비롯해 안예은과 오랜 시간 호흡을 맞춰온 밴드 세션과의 10주년을 함께 기념하는 단독 콘서트다.

SBS ‘K팝 스타 시즌5’로 얼굴을 알린 안예은은 ‘상사화’, ‘홍연’, ‘봄이 온다면’, ‘귀화서, 사혼화’ 등 한국적인 멋과 미를 담은 곡부터, ‘능소화’, ‘창귀’, ‘쥐(RATvolution)’, ‘홍련’, ‘지박(地縛)’ 등 귀로 듣는 납량특집 시리즈까지 ‘이야기의 음악화’를 구현하며 자신만의 음악 세계를 구축했다.

뿐만 아니라 ‘야화’, ‘만개화’, ‘낮에 뜨는 달 (낮에 뜨는 달 X 안예은)’ 등 다양한 작품의 오리지널사운드트랙(OST)까지 가창하며 폭넓은 음악 스펙트럼을 입증했다.

안예은은 지난 13일 사회관계망서비스(SNS)에 콘서트의 포스터를 공개했다.

포스터 속 안예은은 강렬한 고스 룩으로 등장, 기묘하면서도 신비로운 매력을 전했다.

케이크와 폭죽을 든 밴드 세션의 모습이 더해져 모두가 즐기는 축제 같은 분위기를 예고해 눈길을 끌었다.

티켓은 20일 오후 7시 NOL티켓을 통해 구매할 수 있다.