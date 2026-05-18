“사랑하는 부모님”…최준희, 결혼식 영상 통해 그리움 전해

인플루언서이자 모델로 활동 중인 최준희가 자신의 결혼식에서 상영한 영상을 공개하며 세상을 떠난 부모를 향한 애틋한 마음을 전했다.

최준희가 공개한 식중영상. 뉴시스, 최준희 사회관계망서비스(SNS)

최준희는 지난 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 결혼식 현장에서 상영된 영상을 게재했다. 해당 영상에는 어린 시절 부모와 함께했던 추억과 가족사진 등이 담겼다.

영상 초반에는 “사랑하는 부모님께 이 영상을 바칩니다”라는 문구가 등장해 보는 이들로 하여금 감동을 자아냈다.

영상은 “식중영상 공개와 함께 인사 올린다”는 글과 함께 올라갔다. 그는 “바쁘신 와중에도 저희 결혼식에 귀한 시간 내어 참석해주시고 따뜻한 축하와 마음 보내주셔서 진심으로 감사드린다”고 말했다.

또 그는 “‘아 내가 참 많은 사랑을 받고 살아왔구나’하는 생각이 들어 괜히 울컥했던 거 같다”며 “보내주신 축하와 응원 덕분에 저희 두사람 평생 잊지 못할 하루를 만들 수 있었다”고 전했다.

새로운 시작을 하는 그는 “무엇보다 진심 어린 마음 오래오래 간직하면서 예쁘게 잘 살아가겠다”며 “다시 한번 저희의 소중한 시작을 함께해주셔서 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.

앞서 최준희는 지난 16일, 11세 연상의 비연예인 남성과 웨딩마치를 올렸다. 결혼식 이후 공개된 영상에는 부모를 향한 그리움과 동시에 새로운 출발에 대한 진심 어린 마음이 담겨 많은 이들의 관심을 모았다.

최준희의 게시글을 본 일부 누리꾼들은 “오열했다”, “눈물이 난다”, “너무 축하한다”는 등의 댓글을 남겼다.

한편 최진실과 조성민은 2000년 결혼했으며, 2001년 아들 최환희, 2003년 딸 최준희를 얻었다. 이후 최진실은 2008년 세상을 떠났고, 조성민 역시 2013년 별세했다.