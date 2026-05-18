“뒤통수가 싸늘”…고우림, 집에서 게임하다 김연아에게 혼난 사연

그룹 포레스텔라 멤버인 가수 고우림이 아내인 전 피겨스케이팅 선수 김연아와의 현실적인 부부 일화를 공개했다.

고우림은 지난 17일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’에 가수 강남과 함께 게스트로 출연했다.

JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 방송화면 캡처

이날 진행자들은 고우림에게 “부부싸움을 하거나 며칠 동안 말을 안 한 적이 있냐”고 물었고, 그는 “그런 적은 없다. 거의 싸운 적이 없는 것 같다”고 답했다.

그러자 옆에 있던 강남은 “게임 하루 종일 하다가 혼나지 않았냐”고 폭로해 웃음을 자아냈다. 이에 고우림은 “싸운 게 아니라 내가 혼난 것”이라고 정정했다.

JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 방송화면 캡처

고우림은 당시 상황에 대해 “활동이 많다보니 밖에 있는 시간이 많다. 아내 입장에서는 집에 있을 때 같이 시간을 보내고 싶었을 텐데, 내가 못난 마음으로 내 시간을 즐기고 싶어서 게임만 했다”고 설명했다.

이어 “1시간만 하겠다고 했는데 2시간이 지나고, 언제까지 할 거냐는 말을 듣고도 시간이 더 흘렀다”고 털어놨다.

그는 “게임을 끝내고 방에서 나왔는데 평소와 달리 안 돌아보더라. 뒤통수에서 싸늘함이 느껴졌다”며 “큰일 났구나 싶어서 어떻게든 점수를 따야겠다고 생각했다. 그래서 바로 설거지를 했다”고 회상했다.

JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’ 방송화면 캡처

강남은 “설거지 안 했으면 큰일 났을 뻔했다. 그 모습 보고 귀여워서 웃은 것”이라고 덧붙여 좌중을 폭소케 했다.

한편 김연아와 고우림은 2018년 아이스쇼 축하 무대를 계기로 처음 인연을 맺었다. 이후 약 3년간 비공개 열애를 이어오다 2022년 7월 결혼 소식이 알려져 큰 화제를 모았으며, 같은 해 10월 서울에서 결혼식을 올렸다.