다저스 김혜성 멀티히트 3출루 맹활약…SF 이정후는 교체 출전 안타

김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 올 시즌 8번째 멀티히트(한 경기 안타 2개 이상)와 3출루 경기를 펼치며 팀 승리에 큰 역할을 했다.

김혜성은 18일 미국 캘리포니아주 애너하임의 에인절 스타디움에서 열린 로스앤젤레스 에인절스와 원정 경기에 9번 타자 2루수로 출전해 3타수 2안타 2득점 1타점 1볼넷 1삼진을 기록했다. 시즌 3출루 경기는 지난달 7일 토론토 블루제이스전 이후 두 번째로 시즌 타율은 0.274(95타수 26안타)로 상승했다. 다저스는 10-1로 대승을 거두며 5연승을 질주했다.

로스앤젤레스 다저스 김혜성. AP연합뉴스

김혜성은 1-0으로 앞선 2회초 2사 1, 3루에서 상대 선발 그레이슨 로드리게스의시속 130㎞ 몸쪽 커브를 깔끔한 우전 적시타로 연결해 1타점을 올렸다. 4회초 2사 1, 2루에선 1루수 방면 내야 안타로 두 번째 안타를 치고서 득점까지 올렸다. 6회초 삼진으로 물러난 김혜성은 9회초 선두 타자로 나서 볼넷으로 나갔다. 이후 카일 터커의 2루타 때 또 한 번 홈을 밟았다.

이정후(샌프란시스코 자이언츠)도 안타 생산을 이어갔다. 이정후는 캘리포니아주 새크라멘토 수터 헬스 파크에서 애슬레틱스와 치른 원정 경기에서 선발 명단에서 빠졌던 이정후는 2-1로 앞선 7회초 교체 출전해 2타수 1안타 1득점 1타점을 올렸다. 4경기 연속 안타를 기록한 이정후의 시즌 타율은 0.266(177타수 47안타)으로 올랐다.

7회초 2사에서 대타로 나와 투수 땅볼로 물러난 이정후는 5-1로 앞선 8회초 2사 만루에선 2루수 방면 내야 안타로 타점을 추가했다. 이 타점은 이정후의 빅리그 통산 80번째 타점이다. 후속 해리슨 베이더의 우월 만루 홈런 땐 홈을 밟았다. 샌프란시스코는 10-1로 이겼다.