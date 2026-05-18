산토리 위스키, 배우 박지훈 브랜드 앰배서더 선정

배우 박지훈, 산토리 모델로 새로운 브랜드 캠페인 참여

산토리 글로벌 스피리츠의 산토리 위스키가 가수 겸 배우 박지훈을 새로운 브랜드 앰배서더로 선정하고 신규 캠페인을 공개한다.

신규 캠페인은 “그냥 하이볼 말고, 산토리 하이볼”이라는 슬로건 아래, 하이볼 트렌드의 원조인 산토리 하이볼과 함께하는 스토리가 전개된다. 하이볼 트렌드를 이끄는 산토리 위스키와 대세 배우 박지훈의 만남으로 오리지널 하이볼의 매력을 선보일 예정이다.

티저 영상을 통해 새로운 캠페인과 모델에 대한 기대감을 모은 산토리 위스키의 신규 캠페인은 5월 18일부터 공식 캠페인 영상을 공개한다. 마치 한 편의 단편 드라마를 연상시키는 구성은 소비자의 몰입도를 높이며, 산토리 위스키와 배우 박지훈의 만남에 빠져들게 만들 전망이다.

산토리 글로벌 스피리츠 관계자는 “산토리 위스키는 탄산수와의 조화로 ‘산토리 하이볼’이라는 하나의 음용 문화를 만들어온 브랜드”라며, “다양한 활동을 통해 대중과 소통하는 박지훈과 함께 신규 캠페인을 진행하게 됐다”라고 밝혔다.

산토리 하이볼은 야키토리, 사시미, 튀김 등 다양한 음식과 함께 즐길 수 있다는 설명이다. 산토리의 심사를 거쳐 선정된 ‘산토리 하이볼 명가 100’ 업장에서는 전용 하이볼 머신을 통해 하이볼 품질과 음식 페어링을 제공한다. 한편, 산토리 하이볼은 캠핑이나 피크닉 등 아웃도어 환경에서도 선택할 수 있는 음용 방식으로 소개됐다.

배우 박지훈과 함께한 산토리 위스키의 새로운 브랜드 캠페인은 산토리 위스키 공식 인스타그램 및 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.