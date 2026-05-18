한혜진, 김재욱과 썸 있었나…"20대 때 사귀자고 했으면 만났다"

모델 출신 방송인 한혜진이 배우 김재욱과의 썸을 언급했다.

17일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 모델 송해나가 한혜진을 집으로 초대해 식사하는 모습이 그려졌다.

이날 송해나는 한혜진에게 "김재욱 오빠랑 썸 있지 않았냐. 언니가 좋아하는 스타일 아니냐"고 물었다.

한혜진은 "내가 어렸을 때부터 걔랑 일을 했다. 동갑 남자 모델이 걔가 유일했다"고 답했다.

이에 송해나는 "만약 재욱 오빠가 사귀자고 하면 사귈 거잖아"라며 한혜진을 떠봤다.

당황한 한혜진은 "지금?"이라고 잠시 생각한 뒤 "재욱이는 너무 매력적인 친구다. 만약 20대 때 사귀자고 했으면 사귀었을 것"이라고 말했다.

그러면서 "지금은 아니다. 우리는 아마 서로가 이상형이 아닐 거다. 어렸을 때부터 볼 꼴 못 볼 꼴 다 봤다"고 선을 그었다.

한혜진은 송해나에게 "넌 데프콘 오빠랑 언제 사귈 거야"라고 역공을 펼쳐 웃음을 자아냈다.

송해나는 "프로그램에서 오빠가 날 챙겨주는 것처럼 나왔는데 나는 진짜 아니다. 데프콘 오빠랑은 밖에서 회식 한 번도 안 했다"고 강하게 부인했다.

이에 한혜진은 "내가 데프콘 오빠를 한 10년 전에 방송에서 만난 적이 있었다. 무섭게 생겼지만 성격이 너무 스윗하다"고 말했다.

그러자 송해나는 "데프콘 오빠가 츤데레 스타일이 있다"고 했고, 한혜진은 "츤데레가 아니다. 완전 다정다감하다"고 강조했다.

송해나가 "오빠가 키 큰 사람을 좋아한다"며 엮으려고 하자 한혜진은 "너도 키 크 잖아. 갑자기 무슨 150㎝된 것처럼 얘기하냐. 너도 모델이야"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>