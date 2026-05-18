가수 진성, 성대 물혹 진단에 수술 권유

가수 진성이 목 상태 악화로 병원을 찾은 가운데, 성대에 물혹이 발견돼 수술이 필요하다는 진단을 받았다.

지난 17일 방송된 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 진성이 출연했다. KBS Entertain

진성은 지난 17일 방송된 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 출연해 대학병원 이비인후과를 방문하는 모습을 공개했다. 그는 최근 감기 증상이 4주까지 지속되면서 가래로 인해 노래도 부르기 힘들 정도의 어려움을 겪었다고 털어놨다.

진성은 “예전에는 1~2주 약을 먹으면 괜찮아졌는데, 이번에는 4주 동안 지속됐고, 가래가 자꾸 끼어있다”고 답답함을 호소했다.

진료를 맡은 의료진이 “음성은 어떻냐”고 질문하자, 그는 “저는 음성이 잠기는 목소리이다”고 설명했다. 이어 후두 내시경 검사가 진행됐고 결과를 기다리던 중 진성은 과거 혈액암 투병 사실을 고백했다.

그러면서 그는 당시 수술을 받고 아직깍지 남아 있는 흉터를 보여줬다. 의료진은 진성의 상태를 본 후 성대 이상 소견을 전했다. 의사는 “생각보다 목소리도 많이 안 좋으실 수도 있겠다는 생각이 든다”며 양쪽 성대를 비교했다.

의료진은 한 쪽 성대에 혹이 발견되었음을 밝혔고, 진성은 후두암을 걱정했다. 그는 “평소 목에 이물감이 있다”고 말하면서 불안한 마음을 내비쳤다.

결국 초음파 및 음성 정밀 검사로 이어지며 심각한 분위기가 형성됐다. 의료진은 그에게 ‘수술’을 권유했다. 그는 “성대에 있던 혹은 단순 물혹”이라고 말했지만, 자연 치유는 어렵다고 주장했다.

의료진은 술, 담배, 커피가 후두를 자극할 수 있어 이를 피하고 미지근 하거나 따뜻한 물을 자주 섭취하는 게 도움이 된다고 권유했다.