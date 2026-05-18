예천군, 대중교통 K-패스 혜택 확대… 최대 83.3% 환급

도입 두달 만에 환급 인원 2배 증가

저소득층 최대 83.3% 환급

경북 예천군은 국토교통부와 추진 중인 교통비 환급 국책사업 K-패스의 환급 혜택을 오는 9월까지 확대 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 조치는 정부의 민생 안정 대책에 발맞춰 고유가 부담을 덜고 대중교통 이용을 활성화하기 위해 마련했다. 사업 도입 이후 관내 K-패스 혜택을 받은 이용자는 지난 1월 56명에서 2월 109명으로 2배 가까이 늘었다. 현재 누적 가입자는 150명, 누적 환급액은 150만원으로 집계됐다.

군은 국토교통부 지침에 따라 9월까지 환급 범위를 넓힌 K-패스 한시 특별지원을 시행해 환급 비율은 높이고 환급 기준은 낮춘다. 출퇴근 시차시간 이용 시 일반은 50% 청년·어르신·다자녀(2자녀)는 60%, 다자녀(3자녀 이상)는 80%까지 환급률을 상향한다. 저소득층의 경우 최대 83.3%까지 환급받을 수 있다.

정액 환급 서비스인 모두의 카드의 최소 지출 기준 금액도 기존보다 50% 낮아진다. 일반 지방권 적용을 받는 군민은 한시적으로 일반 2만7000원, 청년·어르신·다자녀(2자녀) 2만3000원, 저소득층·다자녀(3자녀 이상) 2만원만 지출해도 초과분 전액을 돌려받게 된다.

예천군 관계자는 “정부 국책사업인 K-패스 이용객이 꾸준히 증가하고 있다”며 “9월까지 이어지는 특별지원 기간 모두의 카드 환급 등의 혜택을 군민들이 충분히 누릴 수 있도록 안내하겠다”고 말했다.