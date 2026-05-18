장동혁 “이재명·민주당, 5·18 정신 권력확장 도구로 이용”

국민의힘 장동혁 대표는 18일 5·18 민주화운동 기념일을 맞아 이재명 대통령과 더불어민주당을 향해 “5·18 정신을 권력 확장의 도구로 이용하고 있다”고 비판했다.

장 대표는 이날 페이스북에서 “이재명과 민주당은 늘 5·18 정신을 앞세우지만, 저들에게 5·18은 지켜야 할 가치가 아니라 권력 확장의 도구일 뿐”이라며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표. 뉴스1

이어 “입으로는 5·18 정신을 외치지만, 정작 5·18 정신을 무너뜨리는 자들이 바로 이재명과 민주당”이라며 “국민의 분노가 임계점에 다다랐다”고 주장했다. 그러면서 “우리 국민은 이재명과 민주당의 자유민주주의 파괴를 더 이상 용납하지 않을 것”이라며 “국민의힘은 목숨을 걸고 국민과 함께 싸울 것”이라고 강조했다.

장 대표는 “1980년 광주의 5월은 대한민국의 자유민주주의를 지켜낸 역사의 한 페이지”라며 “‘5·18 정신’의 참뜻은 자유와 인권을 향한 숭고한 희생”이라고 말했다. 이어 “그런데 46년이 지난 지금, 대한민국 자유민주주의의 현주소에 탄식을 금할 길이 없다”고 덧붙였다.

더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 지난 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에 참석해 있다. 청와대통신사진기자단

그는 “이재명과 민주당이 끝내 밀어붙인 대법관 증원, 4심제, 전담재판부, 법왜곡죄 등 모두가 정상적인 자유민주주의 국가에서는 찾아보기 힘든 반헌법적 악법들”이라며 “그 목적은 오로지 방탄과 정적 제거에 있다”고 주장했다.

이어 “급기야 자신의 범죄를 아예 지우기 위해 ‘모든 국민은 법 앞에 평등하다’는 우리의 헌법정신마저도 무너뜨리고 있다”라며 “‘공소취소 특검’은 그 자체로 대한민국 자유민주주의의 종말 선언”이라고 질타했다.

장 대표는 이날 광주 5·18 민주광장에서 열린 ‘5·18 민주화운동 기념식’에 당 대표 취임 후 처음으로 참석했다. 앞서 그는 지난해 11월 광주를 찾아 국립 5·18민주묘지 참배를 시도했으나 시민단체 등의 반발로 무산된 바 있다.