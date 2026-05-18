HJ중공업 1분기 영업이익 347% 급등… 조선부문 매출이 성장세 견인

HJ중공업은 15일 기업공시를 통해 올해 1분기 매출과 영업이익, 당기순이익이 각각 5414억원과 246억원, 255억원을 기록했다고 밝혔다.

매출은 지난해 같은 기간(4100억원) 대비 32% 늘었고, 영업이익은 55억원에서 191억원이 늘어나 347% 증가했다. 당기순이익도 56억원에서 255억원으로 355%가 증가했다. 이번 실적 개선은 조선부문의 친환경 컨테이너선을 포함한 고부가가치선 건조 물량이 본격적으로 매출에 반영된 데 따른 것으로 풀이된다.

HJ중공업이 올해 1분기 영업이익을 전년 동기 대비 347% 이상 끌어올리며, 큰 폭의 실적 개선을 이뤘다. 사진은 HJ중공업이 건조한 7900TEU급 컨테이너선박. HJ중공업 제공

실제 조선부문 매출은 지난해 1분기 대비 70% 증가했다. 건설부문 매출이 8.6% 증가한 것과 비교하면 비약적인 성장세다. 전체 매출에서 차지하는 비중은 2022년 18% 수준까지 떨어졌다가 지난해 절반 수준으로 회복한 상태다.

영업이익 측면에서는 조선부문의 친환경 선박 개발과 원가 우위 선종 중심의 선별 수주, 고속정 등 핵심사업 중심의 수주 전략과 원가관리 고도화가 흑자를 이끌었다. 건설부문 역시 국내외 건설경기 둔화와 원자재가 및 인건비 상승 등으로 인한 공사 원가 부담을 극복하고, 원가율 관리에 주력한 결과 흑자 기조를 유지하는 데 성공했다.

HJ중공업은 올해 수익성 중심의 ‘질적 성장’을 통해 흑자경영을 이어간다는 방침이다. 지난해 연말 수주한 해군 신형 고속정 4척과 해경 다목적 화학방제함, 미 해군 유지·보수·정비(MRO)사업에 이어 올 초 수주한 1만100TEU급 컨테이너선 4척, 국내외 공공공사와 각종 정비사업 수주 등 양질의 일감이 수익성 개선으로 이어지는 선순환 구조를 확립할 계획이다.

HJ중공업 관계자는 “친환경·고부가가치 선박을 중심으로 고수익 프로젝트 매출 비중이 확대되면서 전년 동기 대비 영업이익이 대폭 늘었다”며 “양대 사업 부문에서 3년 치 이상의 안정적인 수주잔량을 확보한 만큼 지속적인 체질 개선과 원가구조 혁신을 통해 안정적인 성장세와 함께 지속가능한 기업가치 제고에 주력하겠다”고 강조했다.