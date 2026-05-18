정청래 “5·18 헌법전문 수록 다시 노력…내란세력 반드시 심판” [6·3의 선택]

더불어민주당 정청래 대표는 18일 “5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록은 민주주의를 지켜낸 국민 대다수의 염원”이라며 “끝까지 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다. 6·3 지방선거와 관련해서는 “헌정질서를 위기에 빠트렸던 내란 세력을 반드시 심판하겠다”고 강조했다.

정 대표는 이날 임택 광주 동구청장 후보 선거사무소에서 연 현장선거대책위원회 회의에서 “헌법의 적을 헌법의 이름으로 물리쳐준 헌법재판관들과 민주주의의 힘으로 내란을 막아낸 국민들께 감사드린다”며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 18일 광주 임택 동구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 지난해 12·3 비상계엄 사태 당시를 언급하며 “국회로 달려온 국민들과 죽음을 무릅쓰고 담장을 넘었던 국회의원들, 국회의원 보좌관과 당직자 덕분에 비상계엄을 해제할 수 있었다”고 했다. 이어 “만약 지금의 헌법이 아니었다면 예전의 헌법대로 독재자들이 계엄 전 국회를 해산시켰더라면 내란을 막지 못했을 것”이라며 “1987년 6월 항쟁을 통해 지금의 헌법을 만들어 준 그때의 국민들에게 감사드린다. 1987년 6월 항쟁은 5·18 민주화운동이 있었기에 가능했다”고 말했다.

정 대표는 “헌법 전문에 5·18 정신을 수록하지 못한 데 대해 광주영령에게 깊이 사죄했다”며 “이번 지방선거에서 반드시 승리해 다시 광주 영령들을 찾겠다고 다짐했다”고 밝혔다. 정 대표는 “지금도 5윤석열 내란 수괴를 다시 세우려는 내란 옹호 세력이 있다”며 “이번 지방선거에서 헌정질서를 위기에 빠트렸던 내란 세력을 반드시 심판하고 민주주의를 바로 세우는 지방선거 승리의 역사를 쓰겠다. 5월의 정신을 이어 민주주의의 내일을 여는 민주당이 되도록 하겠다”고 말했다.

아울러 그는 전남·광주 통합과 지역 발전 필요성도 강조했다. 정 대표는 민형배 후보를 언급하며 “전남·광주 통합을 가장 성공적으로 이끌 적임자”라고 평가했다. 이어 “전남·광주 통합은 이재명 정부의 ‘5극 3특 전략’의 출발점이자 첫 성공 모델이 돼야 한다”며 “4년간 20조원 규모 지원과 2차 공공기관 이전 등을 통해 더 큰 전남광주로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.