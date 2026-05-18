김종민 "노래는 신지가 다하는데…5대 5 수익 배분 고마워"

혼성그룹 코요태 김종민이 결혼식 축사를 통해 신지에게 고마움을 전했다.

17일 방송된 SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 김종민이 배우 최진혁, 윤시윤과 함께 캠핑을 즐기는 모습이 그려졌다.

이날 김종민은 '결혼 1주년에 무엇을 했냐'는 윤시윤의 질문에 "우리가 결혼했던 곳에서 하룻밤 자자고 해서 거기서 하루를 보냈다. 선물로 팔찌도 했다"고 답했다.

윤시윤이 "그 숙소 예약은 형수님이 하셨다는 이야기가 있더라"고 하자 김종민은 "어떻게 알았냐. 와이프가 (계획형인) J다"라고 인정해 웃음을 자아냈다.

이어 대화는 코요태 멤버 신지 이야기로 자연스럽게 흘렀다.

윤시윤이 "신지 누나 곧 결혼하시지 않냐"고 언급하자 김종민은 "내가 결혼식에서 "내가 리더로서 축사를 해줘야 한다"며 고민에 빠진 모습을 보였다.

김종민은 "'신지야 행복해라'라고 한 다음에 무슨 말을 해야 할지 모르겠다"고 조언을 구했고, 최진혁은 "가장 고마웠던 점을 이야기하라"고 말했다.

이에 김종민은 "그동안 코요태 수입의 30%는 (나에게) 양보해 준 점, 그리고 둘이 행사 갈 때는 50%나 준 것"을 꼽으며 "이건 정말 쉬운 일이 아니다. 거의 신선 같은 마음"이라고 밝혔다.

그러면서 "노래와 말을 신지가 전부 다 하기 때문에 이건 쉬운 일이 아니다"고 덧붙였다.

이를 들은 최진혁은 "그거 축사 내용으로 딱이다. 농담이 아니고 진짜 위트도 있고 형의 진심의 말하면 좋을 것 같다"고 권했다.

이어진 신지의 결혼식 영상에서 김종민은 "오빠랑 둘이 행사할 때 5대 5로 나누라고 할 때 너무 고마웠다. 노래는 신지가 다 하는데 왜 내가 5를 가질까. 평생 잊지 않고 평생 감사하고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>