'LPGA 준우승' 유해란 "한국 돌아가 야구보며 휴식 취할 것"

유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만 달러)에서 준우승했다.

유해란은 18일(한국 시간) 미국 오하이오주 신시내티의 매커티와 컨트리 클럽(파70)에서 펼쳐진 대회 최종 4라운드에서 버디 6개, 보기 1개, 더블보기 1개로 3타를 줄였다.

유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만 달러)에서 준우승했다.

이로써 최종 합계 10언더파 270타를 기록, 로티 워드(잉글랜드·12언더파 268타)에 2타 뒤진 준우승을 차지했다.

2023년 LPGA 투어에 데뷔한 유해란은 개인 통산 4번째 우승에 도전했으나, 아쉬움을 삼켰다.

유해란은 경기 뒤 공식 인터뷰에서 "전반에는 멋진 경기를 펼쳐 만족하지만, 후반에는 실수가 있었다"고 말했다.

이어 "그래도 올 시즌 첫 준우승이라 만족스럽고 행복하다"고 덧붙였다.

국내에서 휴식할 계획인 그는 "이번 시즌 많은 대회를 치렀다. 한국으로 돌아가 야구를 보며 휴식을 취하겠다"며 "좋아하는 팀은 따로 없지만, 야구 예능을 좋아한다"고 설명했다.

유해란은 경기 뒤 공식 인터뷰에서 "올 시즌 첫 준우승이라 만족스럽고 행복하다"고 밝혔다.

선두 워드에 4타 뒤진 3위로 최종 라운드를 시작한 유해란은 전반에만 버디 5개를 쓸어 담으며 맹추격했다.

유해란은 워드가 6번 홀(파4) 더블보기를 범해 공동 선두로 전반을 마쳤다.

하지만 후반에 고비를 넘기지 못했다. 10번 홀(파4)에서 1타를 잃은 유해란은 13번 홀(파4)에서 더블보기를 적어 워드와 격차가 순식간에 3타로 벌어졌다.

워드가 13번 홀에서 1타를 잃고, 유해란이 14번 홀(파5)에서 버디를 추가하며 다시 격차를 좁혔다.

그러나 워드가 17번 홀(파4)에서 버디 퍼트에 성공한 사이 유해란은 마지막 18번 홀(파3)에서 버디를 놓쳐 더는 추격하지 못했다.

유해란의 추격을 뿌리친 워드는 지난해 ISPS 한다 여자 스코티시 오픈 우승 이후 LPGA 투어 통산 2승에 성공했다.

유해란은 최종 합계 10언더파 270타를 기록, 로티 워드(잉글랜드·12언더파 268타)에 2타 뒤진 준우승을 차지했다.

우승 상금은 30만 달러(약 4억5000만원)다.

LPGA 투어 통산 15승의 고진영은 보기 없이 버디 5개를 적어 공동 5위(7언더파 273타)로 대회를 마쳤다.

윤이나는 공동 12위(4언더파 276타), 전인지와 최운정, 최혜진은 공동 21위(2언더파 278타)에 올랐다.

세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)은 7위(6언더파 274타), 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 공동 8위(5언더파 275타)를 차지했다.

<뉴시스>