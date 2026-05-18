지예은, “동갑보다 연하가” 족상가 풀이 불신

최근 댄서 바타와 연애를 인정한 배우 지예은이 예능 프로그램 ‘런닝맨’에서 족상 풀이를 받던 중 예상치 못한 결혼 운세 해석을 들었다.

17일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’은 ‘은밀한 결제’ 콘셉트로 꾸며졌다. 이날 멤버들은 다양한 장소를 방문해 미션을 수행하는 시간을 가졌다.

SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’에 배우 지예은이 출연한 모습. 런닝맨 – 스브스 공식 채널

첫 일정으로는 젊은 층 사이에서 화제를 모으고 있는 한약방 콘셉트 카페가 등장했고, 현장에는 발 모양을 통해 운세를 풀이하는 이른바 ‘족상가’가 함께했다.

멤버들은 팀별로 두 명씩 족상 풀이를 받았다. 지석진 팀에서는 먼저 지예은이 나섰고, 족상가가 그의 발 상태를 살펴 보고 “결혼 운은 좀 갔다 오면 좋다”고 표현했다. 그러자 지예은이 당황한 듯 “선생님 무슨 그런 말씀을 하시냐”고 답하며 발을 내렸다.

족상가는 지예은에게 “그런 걸 면하려면 늦게 결혼하는 게 좋고 남자는 연하면 좋다”고 말했다. 이를 들을 멤버들이 최근 동갑내기 댄서 바타와 연애를 인정한 사실을 의식한 듯 “동갑은 어떠냐”고 질문했지만, 족상가는 “동갑보다는 연하가 더 좋다”고 풀이했다.

이에 지예은은 “선생님 재미있다”고 현장 분위기를 풀기 위한 농담을 건넸다. 족상가는 발을 자꾸 내리는 그에게 “열 받으면 안 된다”고 조언했다.

또 그에게 여성계 질환을 주의했고, 지예은은 “발만 보고도 알 수 있나”고 신기해 하면서 “거짓말”이라고 덧붙였다.

지예은의 믿기 힘든 반응에 족상가는 “거짓말이 아니다”고 전했다.

한편 지예은은 최근 1994년생 동갑내기 댄서 바타와 교제 중이라는 사실을 공개하며 화제를 모은 바 있다. 바타와의 열애 소식 이후 지예은의 방송 속 연애 및 결혼 관련 언급에도 더욱 관심이 쏠리고 있다.