에어부산 여객기, 대만 공항서 강풍으로 착륙 실패… 회항

에어부산 여객기가 대만 타오위안 국제공항에서 착륙을 시도하다 강풍으로 2차례 착륙에 실패해 결국 회항했다. 이 과정에서 항공기 꼬리 부분이 활주로에 닿는 ‘테일 스트라이크’가 발생한 것으로 전해졌다.

에어부산 항공기가 대만 타오위안 국제공항에 착륙하려다 강풍으로 2차례 착륙에 실패해 결국 회항했다. 사진은 에어부산 항공기. 에어부산 제공

18일 대만 EBC방송 등에 따르면 지난 16일 오후 부산 김해국제공항에서 출발한 에어부산 BX791편 여객기가 같은 날 오후 3시50분 대만 북부 타오위안공항에서 첫 번째 착륙을 시도하다 강한 옆바람을 만나 ‘복행(Go-around·착륙을 중단하고 다시 상승하는 절차)’을 시도했다.

조종사는 두 번째 착륙을 시도했으나 역시 기체가 심하게 흔들려 착륙을 포기하고 재차 복행을 선택한 뒤, 대만 남부 가오슝 샤오강공항으로 회항했다. 해당 여객기 승객들은 남부 가오슝에서 타이베이까지 에어부산에서 준비한 전세버스로 이동했고, 해당 여객기는 현지에서 점검을 받고 있다.

에어부산 관계자는 “착륙 도중 강풍으로 복행하는 과정에서 동체 뒷부분이 일시적으로 지면에 닿아 긁힘이 발생했으나, 항공기 기본 구조에는 영향이 없는 것으로 확인됐다”며 “해당 항공편의 연결편이 다소 지연돼 관련 규정에 따라 고객들에게 보상금을 지급했다”고 말했다.