국힘 "정원오, 폭행전과 거짓해명…허위사실공표·무고죄 고발"

"'5·18 인식차로 인한 다툼'이라 거짓해명…오히려 적반하장"

국민의힘은 18일 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 폭행 전과를 해명하는 과정에서 허위사실을 공표했다며 경찰에 이를 고발했다.



당 중앙선거대책위원회 클린선거본부는 이날 오후 2시 정 후보에 대한 허위사실공표 및 무고죄 혐의 고발장을 서울청에 제출했다고 밝혔다.

국민의힘 곽규택 수석대변인이 18일 서울 종로구 서울경찰청에서 더불어민주당 정원오 서울시장 후보 고발장 제출을 마친 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

이들은 보도자료를 통해 "양천구청장 비서 재직 시절 술을 먹고 사람을 때린 폭행 사건의 사실관계는 1995년 양천구의회 속기록에 남아있듯 '여종업원과 외박 요구'를 거절당하자 업주를 협박했으며, 이를 만류하는 민간인 2명과 경찰관 2명까지 폭행, 1996년 벌금 300만 원의 확정판결을 받은 것"이라고 말했다.



이어 "그런데도 정 후보자는 '5·18 민주화운동에 대한 인식 차이로 인한 다툼'이라는 거짓 해명으로 일관한다"며 "심지어 주진우 의원이 '5·18 때문에 언쟁이 붙어 폭행이 발생한 것은 전혀 아니다'라는 최초 피해자의 녹취를 공개하자, 오히려 국민의힘 의원들을 고발하는 등 적반하장식 행태를 보이고 있다"고 지적했다.



곽규택 클린선거본부장은 "정 후보는 과거 폭행 전과에 대해 진정성 있는 사과는커녕 반복적인 허위 변명으로 서울시민을 기만하고 있다"며 "이 같은 인식과 태도로는 향후 4년간 서울시정을 책임질 후보로서 매우 부적절하다"고 했다.



그러면서 "정 후보를 허위사실공표죄 및 무고죄 혐의로 고발한 만큼, 수사기관은 법과 원칙에 따라 엄정 조치해 줄 것을 강력히 촉구한다"고 덧붙였다.



앞서 민주당은 구의회 속기록을 근거로 정 후보의 '거짓 해명' 의혹을 제기한 국민의힘 김재섭 의원과 과거 폭행 피해자의 육성이라고 주장한 녹취를 공개한 주진우 의원을 공직선거법상 '낙선목적 허위사실 공표죄' 위반 혐의로 각각 지난 13일과 14일 고발했다.

<연합>