코스피 'V자 반등'…장중 급락 딛고 7500선 마감

미국 국채금리 급등과 인공지능(AI) 기술주 급락 충격에 코스피가 18일 장중 5% 가까이 밀리며 매도 사이드카가 발동됐지만 개인과 기관 매수세에 힘입어 상승 마감했다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 보다 22.86포인트(0.31%) 오른 7516.04에 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일보다 49.89포인트(0.67%) 내린 7443.29에 개장한 뒤, 낙폭을 빠르게 확대하며 장 초반 7100선까지 밀렸다. 지수가 5% 수준까지 하락하면서 오전 9시19분 매도 사이드카도 발동됐다가, 해제됐다. 이후 코스피는 개인과 기관 매수세에 힘입어 상승 전환하며 7500선을 회복했다.

이날도 지난 7일부터 이어진 외국인 매도세가 지속됐다. 외국인은 유가증권시장에서 3조6515억원어치를 순매도했다. 반면 개인은 2조2086억원, 기관은 1조3912억원어치를 각각 순매수하며 지수 방어에 나섰다.

장 초반 약세를 보였던 반도체 '투톱' 삼성전자와 SK하이닉스는 나란히 상승 마감했다. 삼성전자는 3.88%, SK하이닉스는 1.15% 각각 올랐다.

특히 이날 법원이 삼성전자가 노동조합을 상대로 낸 '위법 쟁의행위 금지 가처분' 신청을 일부 인용하면서 삼성전자 주가는 장중 6% 넘게 급등하기도 했다. 삼성전자 노조의 총파업 예고일을 사흘 앞두고 노사는 중앙노동위원회 중재 아래 두 번째 사후조정 회의에 돌입했다.

이밖에 SK스퀘어는 0.46%, 현대차는 5.29%, LG에너지솔루션은 2.16% 각각 하락 마감했다. 반면 삼성전기는 2.08%, 두산에너빌리티는 1.17%, 삼성물산은 0.76% 각각 상승했다.

한지영 키움증권 연구원은 "주요국 증시는 반도체 등 AI주가 만들어낸 신고가 랠리를 누리면서, 매크로 및 지정학 불확실성에 대한 민감도를 낮게 가져갔던 상황"이라고 진단했다.

이어 "하지만 지난주 미국 10년물 국채금리가 시장의 심리적 저항선으로 여겨졌던 4.5%를 돌파하면서 분위기가 급변했다"며 "도널드 트럼프 미국 대통령의 전쟁 재개 가능성을 시사하는 발언 이후 국제유가가 배럴당 100달러를 다시 넘어서는 등 에너지 인플레이션 장기화 우려도 커졌다"고 설명했다.

그러면서 "그 여파로 시장에서는 내년까지 금리 동결을 예상했던 연방준비제도(Fed) 전망이 내년 1월 금리 인상 가능성으로 급선회하는 등 긴축 불확실성이 확대됐고 이것이 투자심리를 더욱 냉각시킨 것으로 보인다"고 덧붙였다.

코스닥 지수는 전 거래일보다 18.73포인트(1.66%) 하락한 1111.09에 거래를 마쳤다.

수급별로는 코스피와 다른 흐름이 나타났다. 외국인이 2303억원어치를 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 74억원, 2550억원어치를 순매도했다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 약세를 보였다. 알테오젠은 3.12%, 에코프로비엠은 0.05%, 에코프로는 1.86%, 레인보우로보틱스는 7.90%, 코오롱티슈진은 2.87%, 삼천당제약은 3.74% 각각 하락했다. 반면 주성엔지니어링은 원자층 성장(ALG) 반도체 제조 장비 출하 소식에 가격제한폭인 29.96% 급등했다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1500.8)보다 0.5원 내린 1500.3원에 주간 거래를 마감했다.

◎공감언론 뉴시스

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