[포토] '고유가 피해 지원금' 2차 지급

18일 서울 노원구 하계1동 주민센터에서 주민들이 '고유가 피해 지원금'을 받고 있다. 정부는 오늘부터 취약계층을 제외한 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~25만원의 '고유가 피해 지원금'이 2차 지급이 진행된다.

18일 서울 노원구 하계1동 주민센터에서 주민들이 '고유가 피해 지원금'을 받고 있다. 정부는 오늘부터 취약계층을 제외한 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~25만원의 '고유가 피해 지원금'이 2차 지급이 진행된다.

18일 서울 노원구 하계1동 주민센터에서 주민들이 '고유가 피해 지원금'을 신청하고 있다. 정부는 오늘부터 취약계층을 제외한 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~25만원의 '고유가 피해 지원금'이 2차 지급이 진행된다.