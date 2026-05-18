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[포토] '고유가 피해 지원금' 2차 지급

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이제원 선임기자
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18일 서울 노원구 하계1동 주민센터에서 주민들이 &#39;고유가 피해 지원금&#39;을 받고 있다. 정부는 오늘부터 취약계층을 제외한 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~25만원의 &#39;고유가 피해 지원금&#39;이 2차 지급이 진행된다.
18일 서울 노원구 하계1동 주민센터에서 주민들이 '고유가 피해 지원금'을 받고 있다. 정부는 오늘부터 취약계층을 제외한 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~25만원의 '고유가 피해 지원금'이 2차 지급이 진행된다.
18일 서울 노원구 하계1동 주민센터에서 주민들이 &#39;고유가 피해 지원금&#39;을 받고 있다. 정부는 오늘부터 취약계층을 제외한 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~25만원의 &#39;고유가 피해 지원금&#39;이 2차 지급이 진행된다.
18일 서울 노원구 하계1동 주민센터에서 주민들이 '고유가 피해 지원금'을 받고 있다. 정부는 오늘부터 취약계층을 제외한 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~25만원의 '고유가 피해 지원금'이 2차 지급이 진행된다.

18일 서울 노원구 하계1동 주민센터에서 주민들이 '고유가 피해 지원금'을 신청하고 있다. 정부는 오늘부터 취약계층을 제외한 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~25만원의 '고유가 피해 지원금'이 2차 지급이 진행된다.

이제원 기자

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