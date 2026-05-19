‘원전 해체’ 표준안, ISO 첫 관문 통과

한국이 세계 최초로 제안

美·中·日 등 9개국서 찬성

우리나라가 2023년 6월 국제표준화기구(ISO)에 세계 최초로 제안한 원전 해체 표준안이 신규작업표준안(NP)으로 최종 승인됐다.



산업통상부 국가기술표준원은 약 3년에 걸친 기술위원회 논의 끝에 미국·중국·일본 등 9개 회원국의 찬성을 얻었다고 18일 밝혔다.



신규작업표준안은 국가표준 제정의 첫 단계이며 이후 작업반 초안(WD)과 위원회안(CD), 국제표준안(DIS), 최종 국제표준안(FDIS) 절차를 거치면 최종 국제표준(IS)으로 제정된다. 이번 표준안은 용어 정의부터 계획 수립과 실행·관리까지 원전 해체 전 과정에 적용되는 일반 요건을 담고 있다. 우리나라는 프로젝트 리더로서 표준 제정을 주도하게 된다. 19일 각국 의견 수렴을 시작하며 2027년 12월 국제표준 제정을 목표로 한다.



아울러 국표원은 해체 공정에 필요한 시설·부품의 방사성 오염 제거와 철거, 폐기물 관리, 부지 복원 등 세부 기술을 다루는 국제표준도 순차적으로 개발할 계획이다.



이번 표준화 작업에는 원자력 국제 안전 기준과 정합성을 높이기 위해 국제원자력기구(IAEA) 전문가들도 참여할 예정이다. 우리나라가 주도하는 국제표준이 향후 세계 원전 해체 산업의 실질적인 기준으로 활용돼 우리 기업의 글로벌 시장 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.