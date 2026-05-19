서울에 전 세계 다섯 번째 ‘벤츠 스튜디오’

성수동에 체험형 공간 문열어

“글로벌 시장 한국 중요성 반영”

‘더 뉴 S-클래스’ 사전계약 시작

메르세데스-벤츠코리아가 서울 성수동에 체험형 공간 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’을 열고 고객 접점을 늘리며 한국 시장 공략에 박차를 가한다.

벤츠코리아는 18일 서울 성수동 벤츠 스튜디오 서울에서 기자간담회를 열고 19일부터 스튜디오를 공식 오픈한다고 밝혔다. 올해 국내 시장에 출시할 신차 11종도 이곳에서 선보일 예정이다. 벤츠는 자동차 탄생 140주년을 맞아 전 세계 18개 도시에 순차적으로 스튜디오를 개관한다.

서울 성동구 성수동의 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’ 앞에서 마티아스 바이틀 벤츠코리아 대표이사(왼쪽)와 이상국 디지털·마케팅·커뮤니케이션 부문 총괄 부사장이 기념 촬영을 하고 있다. 벤츠코리아 제공

서울은 덴마크 코펜하겐, 스웨덴 스톡홀름, 일본 도쿄, 체코 프라하에 이어 전 세계 다섯 번째 벤츠 스튜디오가 생기는 도시다. 벤츠 관계자는 “글로벌 시장 내 한국의 중요성과 브랜드 영향력을 반영한 것”이라며 “도시 선정 과정에서 각 도시의 문화적 영향력과 고유한 정체성, 브랜드와의 연결성 등이 종합적으로 고려됐다”고 설명했다. 앞서 벤츠는 지난달 중형 세단 C-클래스의 첫 순수 전동화 모델인 ‘디 올-뉴 일렉트릭 C-클래스’를 서울에서 세계 최초 공개하기도 했다.

스튜디오 서울의 외관은 최초의 내연기관 자동차 발명가이자 벤츠의 설립자인 칼 벤츠의 독일 만하임 공장에서 영감을 얻어 현대적으로 재해석했다. 실내 공간은 벤츠의 ‘웰컴 홈’ 콘셉트를 바탕으로 조성돼 방문객들이 브랜드를 자연스럽게 경험하고 편안하게 머물 수 있도록 조성했다. 마티아스 바이틀 벤츠코리아 대표이사는 “차량 판매를 목적으로 하는 다른 전시장들과 차별화에 주력했다”며 “좋은 차도 보고 커피도 즐기며 브랜드가 추구하는 가치와 방향성을 느낄 수 있는 공간”이라고 강조했다.

서울 성동구 성수동의 ‘메르세데스-벤츠 스튜디오 서울’ 전경. 벤츠코리아 제공

벤츠코리아는 플래그십 세단 S-클래스의 부분변경 모델 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스’와 ‘더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스’의 사전 계약도 시작했다. 올 3분기 국내 출시를 앞둔 신형 S-클래스는 차량 구성 요소의 50% 이상인 약 2700개 항목을 완전히 새로 개발하거나 재설계했다. 독자적인 차량용 운영체제인 ‘MB·OS’도 전 라인업에 기본 적용된다.

벤츠코리아는 신차 구매 고객을 위한 신규 멤버십 프로그램 ‘메르세데스-벤츠 서클’도 새롭게 마련했다. 구매 금액 기반의 5단계 등급 체계로 여행·미식 등 맞춤형 프리미엄 혜택을 제공한다.