김승환 아모레퍼시픽 대표 “K뷰티, 글로벌 스킨케어 새 기준”

美 ‘뷰티 CEO 서밋’서 혁신 강조

김승환(사진) 아모레퍼시픽 대표이사가 글로벌 뷰티업계 최고경영자들을 만나 “K(한국)뷰티는 더 이상 일시적인 트렌드가 아니라 글로벌 스킨케어 시장의 새로운 기준으로 자리 잡고 있다”고 밝혔다.



18일 아모레퍼시픽에 따르면 김 대표는 지난 11~13일 미국 플로리다 팜비치에서 열린 ‘2026 WWD 뷰티 최고경영자 서밋’에서 K뷰티의 성공 방정식을 세 가지로 정리했다. ‘높은 안목을 가진 소비자’와 ‘지속적인 제품 혁신’, ‘누구나 쉽게 브랜드를 만들 수 있는 개방형 제조자개발생산(ODM) 인프라’가 맞물려 독자 생태계를 구축했다는 게 김 대표의 분석이다.



김 대표는 K뷰티가 지속 가능한 성장을 이어가기 위해서는 △브랜드 정체성 차별화 △스킨케어를 넘어선 카테고리 확장 △연구개발(R&D) 기반 과학 혁신 강화 △디지털 기술·인공지능(AI) 기반의 개인화된 고객 경험 확대 4가지 핵심 과제를 통한 전환이 필요하다고 강조했다.



올해로 28회째를 맞는 ‘WWD 뷰티 최고경영자 서밋’은 글로벌 뷰티업계 최고 권위의 포럼으로 올해 행사엔 로레알과 에스티로더, 아마존, 세포라 등 글로벌 유통·뷰티 기업 경영진 약 500명이 참석했다.